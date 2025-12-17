La provincia de Buenos Aires fijó fecha para el pago del aguinaldo: cuándo será

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciaron la fecha en que se abonará el medio sueldo anual complementario. De esta manera, los y las bonaerenses cobrarán el aguinaldo el próximo sábado 20 de diciembre.

A través de un comunicado oficial, el gobierno de Axel Kicillof detalló que la decisión se da “en cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia". Tras ese señalamiento, informaron que "el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre”.

En tanto, a nivel nacional, el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los empleados estatales se encuentra dentro de los plazos habituales establecidos por la normativa vigente, que fija como fecha límite el 18 de diciembre. Como ocurre todos los años, cada organismo y jurisdicción puede definir el día exacto de acreditación dentro de ese margen, por lo que los depósitos suelen realizarse de manera escalonada según el área y el banco de pago.

Además del pago del aguinaldo, el Ejecutivo nacional avanzó en definiciones salariales. Según informó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Gobierno aceptó reconocer la diferencia entre la pauta salarial acordada para el período —del 5%— y la inflación real, que alcanzó el 8,8%. Ese desfasaje del 3,8% se sumará al 1% ya previsto para noviembre, lo que eleva el incremento total al 4,8% sobre los haberes del mes. El ajuste se aplicará tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados del sector público y se verá reflejado en los recibos de noviembre.

Por su parte, el gobierno bonaerense comunicó que “la economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios”. A ello, “se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones”.

De esta manera, y con el escenario descripto, el Gobierno señaló que “cumple con la obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado”. Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo.