El desesperado pedido de Nigeria a la FIFA que puede dejar sin Mundial 2026 a otra selección

El pedido de Nigeria a la FIFA que puede dejar sin Mundial a otra selección

La Selección de Nigeria todavía sueña con jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo cual puede lograr a través de una decisión de su Federación de realizar una denuncia ante la FIFA. La misma tiene que ver con la posible descalificación de otro seleccionado que, en plena definición, presentaron irregularidades con respecto a sus futbolistas. Si bien dependerá de la entidad que preside Gianni Infantino, lo cierto es que la queja ya fue elevada y restará la decisión final a meses del repechaje.

Es que el país afectado por esto es nada más y nada menos que Congo, que el 31 de marzo jugará ante el ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica por un lugar en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Según trascendió, los directivos nigerianos ya avanzaron con esta medida que los puede meter en el torneo, o al menos en la mencionada instancia que hasta el momento jugarán los congoleños. El motivo puntual tiene que ver con nueve jugadores de este equipo que no estarían habilitados para vestir la camiseta de su nación y lo hicieron en las eliminatorias africanas.

Por qué Nigeria puede ocupar el lugar de Congo en el Mundial 2026: el reclamo a la FIFA

Mohamed Sanus, Secretario General de la Federación Nigeriana de Fútbol, confirmó recientemente que el pedido a la entidad madre del fútbol mundial se basa en que varios jugadores de Congo nacidos en otros países no culminaron con los trámites correspondientes a la ciudadanía. Lo cierto es que la mencionada nación no reconoce la doble nacionalidad, por lo que quienes se nacionalicen deben renunciar a la de su origen. Estos aspectos son los que tendrán en cuenta Infantino y compañía para llegar a una solución al respecto.

Por su parte y con un diferente punto de vista, la FIFA permite que con sólo obtener el pasaporte del país sin renunciar a su nacionalidad están habilitados para jugar en su selección. El directivo también declaró que los jugadores en cuestión lo obtuvieron de manera fraudulenta y en muy poco tiempo, por lo que pidió al ente que lo investigue. Dos de los implicados en este tema son Wan-Bissaka y Masauku, de Inglaterra y Francia, respectivamente.

Congo puede quedarse sin Mundial por la denuncia de Nigeria a la FIFA

Repechaje intercontinental

Bolivia (Conmebol) vs. Surinam (Concacaf) el 26/03 - El ganador enfrenta a Irak (AFC) por un lugar en el Mundial cinco días más tarde.

Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (Concacaf) el 26/03 - El ganador enfrenta a Congo (CAF) por un lugar en el Mundial cinco días más tarde.

Repechaje UEFA - semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

