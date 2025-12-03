Cuándo es el repechaje del Mundial 2026: fecha, formato y horario de partidos

Cómo se jugará el repechaje del mundial.

El mundial 2026 esta cada vez más cerca y son pocos los lugares que restan por definir de los 48 equipos que compondrán la competencia. Se trata de la primera vez que se juega con esta cantidad de selecciones (hasta 2022 se jugó con 32), lo que abrió 16 lugares nuevos para el torneo. Y también cambió el modo en que se clasifica al campeonato y el formato con el que se juega el repechaje.

Para esta ocasión, la novedad pasa por la invención de un formato diferente de clasificación para definir el modo en que se llega al mundial. En el caso de Sudamérica, el representante de la Conmebol es el séptimo mejor clasificado. Y en esta última eliminatoria quien consiguió ese lugar fue Bolivia, después de vencer en la última fecha por 1 a 0 a Brasil y aprovechar que Venezuela perdió con Colombia.

En qué fecha se juega el repechaje para el mundial 2026

El repechaje para este torneo se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026.

Cómo es el formato para jugar el repechaje

El repechaje se jugará de manera diferente en el caso de UEFA con relación al resto de las confederaciones. El repechaje internacional para los equipos que no son de Europa tendrá un total de seis participantes, en lo que se cuenta los dos representantes de la Concacaf, junto a uno de la AFC (Asia), uno de la CAF (África), uno de la CONMEBOL y uno de la OFC (Oceanía). En ese sentido, serán estos equipos: Jamaica, Surinam, Irak, República del Congo, Bolivia y Nueva Caledonia.

Bolivia es pura ilusión.

Las semifinales del repechaje intercontinental se jugarán el jueves 26 de marzo a las 20 horas con Bolivia vs. Surinam. Y ese mismo día, a las 23 horas de Argentina, se enfrentan Nueva Caledonia y Jamaica. En las finales esperan Irak y Congo, que disputarán un partido menos por ser los dos equipos mejores posiciones en el ranking FIFA. Así las cosas, los partidos definitorios, donde los seleccionados buscarán asegurar un lugar en la Copa del Mundo 2026, serán el martes 31 de marzo; Irak vs. Bolivia/Surinam (12 de la noche de Argentina), y RD Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica (6 de la tarde de Argentina).

Cómo es el repechaje de Europa

En el caso de UEFA, los 12 segundos de cada zona más los cuatro mejor ubicados en la Nations League (2024/2025) que no quedaron primeros o segundos (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte) participan de este repchaje. Los mismos también se juegan con un formato de semifinales y finales, donde se sumarán cuatro cupos más para ir al mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Estas son las llaves:

Llave A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Final

Gales/Bonia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Llave B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Final

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Llave C

Semifinales

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Final

Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania

Llave D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda

Final

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte