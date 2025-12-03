Un reconocido carnicero dejó mudo a Novaresio cuando expuso la crisis: "Epa".

La realidad del mostrador chocó de frente con la televisión en vivo. Luis Novaresio habló en su programa de A24 con Marito Laurens, el carnicero que es furor en TikTok por sus consejos a la hora de comprar carne. Sin embargo, la charla técnica derivó rápidamente en un baño de realidad económica.

Laurens, conocido por hablar sin filtros, explicó que la supuesta estabilidad de precios es engañosa. "Los precios subieron muchísimo. Hubo un parate ahora, lo pueden ver en realidad, no hay mucha gente comprando", diagnosticó sobre la caída del consumo.

Pero el dato que impactó en el estudio fue la remarcación reciente. "Nosotros estábamos esperando que vuelva a aumentar... Ya ves, subió un 25% a un 30%", detalló. En ese momento, Novaresio interrumpió: "Epa". Y puso el ejemplo más doloroso para la mesa de los argentinos: "Vos imaginate que el asado valía alrededor de 12.800 pesos y hoy el asado está llegando casi a las 20 lucas".

Un reconocido carnicero dejó mudo a Novaresio cuando expuso la crisis: "Epa".

La importancia de la zona de la carnicería

El carnicero remarcó que él trabaja en El Palomar, una zona de barrio donde los márgenes suelen ser más ajustados para poder vender. "Estamos hablando de 19 lucas por un kilo de asado... y eso que es una carnicería de barrio", aclaró.

Para cerrar, trazó una comparativa desoladora con la Ciudad de Buenos Aires, donde los valores se disparan aún más. "Después te vas a Capital y andá a comprar un peceto, andá a comprar un lomo. Es impagable", sentenció, dejando en claro que los cortes premium ya son un lujo inalcanzable para la mayoría.