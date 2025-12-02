La partícula que debe ser medida al menos una vez en la vida para prevenir infartos y ACVs

La lipoproteína(a) (Lp(a)) es una partícula de lipoproteína que transporta colesterol en la sangre y es un factor de riesgo genético independiente para enfermedades cardiovasculares. Dicha partícula es altamente aterogénica y varios estudios muestran que la misma puede causar, además de problemas cardiovasculares, múltiples enfermedades valvulares, coronarias, estenosis valvular aórtica y enfermedad vascular periférica, con efectos en la mortalidad de estas patologías. Recientemente, una investigación en el país demostró que alrededor de un tercio de la población argentina tiene la Lp(a) elevada, por ésta razón es clave que al menos una vez en la vida se midan sus registros. A su vez, los niveles se asociaron con un 53% más de riesgo de infartos, ACV y otros eventos mayores.

Los estudios, cuyos resultados fueron publicados en la revista Atherosclerosis, fueron realizados en alrededor de 3.000 adultos, a quienes se evaluó en seis regiones distintas del país mediante consultas clínicas y cardiológicas de rutina. Los autores de este análisis destacan que la Lp(a) funciona como un determinante del riesgo cardiovascular residual ya que eleva el riesgo aún cuando otros factores clásicos, como la hipertensión, el tabaquismo y el sobrepeso, están controlados.

Esta investigación fue coordinada por el Grupo Argentino Estudio Lp(a), liderado por Pablo Corral y la misma recopiló un total de 50 variables clínicas y de laboratorio, además de imágenes y datos terapéuticos, con los cuales pudieron determinar la prevalencia de niveles elevados de Lp(a) y su relación con eventos cardiovasculares mayores.

Por qué todas las personas deberían medirse al menos una vez la Lp(a)

Walter Quiroga Castro, médico de la Federación Argentina de Cardiología, explicó en diálogo con Noticias Argentinas algunas de las razones por las que es fundamental medir esta partícula al menos una vez en la vida. Uno de los primeros puntos que considera fundamentales Quiroga Castro es poder dar una respuesta a los pacientes que desarrollan enfermedades cardiovasculares sin presentar factores convencionales de riesgo. En estos pacientes, una Lp(a) elevada puede explicar por que desarrollaron una ECVAS (Enfermedad Cardiovascular AteroSclerótica).

El médico también señala que ante una detección temprana de grados elevados de Lp(a), se puede proceder a la reducción de los otros factores de riesgo modificables con el fin de evitar los eventos cardiovasculares. En esa misma línea, el especialista asegura que tener altos niveles de Lp(a) es similar a tener Hipercolesterolemia familiar, debido al elevado riesgo de contraer una ECVA. Controlando esta partícula, se puede identificar si una persona posee altos riesgos de verse vulnerada por eventos cardiovasculares prematuros.

Por último, el cardiólogo señala que el medir esta partícula ayuda a crear mediciones generalizadas de Lp(a) en diferentes grupos étnicos, sexo y demás, lo cual ayudaría a comprender mejor la asociación de los niveles de esta lipoproteína con los riesgos de enfermedad.