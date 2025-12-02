Florinda Meza reveló la herencia que le dejó Roberto Gómez Bolaños.

La visita de Florinda Meza a La Mañana de Moria dejó en claro que, a casi una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, las polémicas que rodean su legado siguen tan encendidas como siempre. La actriz mexicana, eterna Doña Florinda para varias generaciones, llegó al estudio con una mezcla de calma y hartazgo, decidida a despejar versiones que, según contó, vienen circulando desde hace años y la tienen cansada.

El disparador fue, una vez más, la herencia del creador de El Chavo del 8, tema que cada tanto vuelve a escena y que suele reavivar tensiones con los hijos del primer matrimonio del comediante. La viuda de Chespirito reconoció que ese capítulo fue uno de los más conflictivos tras la muerte de su pareja en 2014. “Lo que a mí me molesta es que ensucien su memoria y su legado”, dijo, dejando claro que no planea seguir tolerando lo que considera versiones malintencionadas.

Cuando Moria Casán le preguntó cómo era su vínculo con la familia de Gómez Bolaños, Meza aseguró que los hijos siempre formaron parte de su vida. “Los incluyó en mi vida, a todos”, afirmó. Pero la conductora, filosa, fue directo al hueso: “¿Y en la herencia también te incluyó?”.

¿Cuánto le dejó de Herencia Roberto Gómez Bolaños a Florinda Meza?

La respuesta de Florinda Meza fue breve, pero contundente: "Poquito, poco. Pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa. Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí".



El punto más fuerte de su descargo llegó cuando respondió a quienes la tildan de “interesada” o “trepadora”. Ahí Meza expuso un dato que, según dijo, desmonta cualquier sospecha sobre sus intenciones: “Si yo hubiera sido una ambiciosa, los hijos no habrían recibido en 2006, ante notario y casi a instancia mía, cerca de un millón de dólares cada uno. Ese dinero lo ahorré yo, lo administré yo, del trabajo de los dos, y de ahí se tomó.”

Moria, sorprendida, le dio la derecha: “Vos hiciste todo para que la herencia se reparta”. Meza agregó que, cuando Gómez Bolaños dejó de trabajar por problemas de salud, ella siguió produciendo y generando ingresos. “En la época más productiva de mi vida dejé todo para cuidarlo. Su enfermedad era muy demandante. Él murió de Parkinson”.