Moria Casán quedó sorprendida al ver a una famosa sin maquillaje.

Moria Casán volvió a ocupar el centro de la escena con un comentario que generó repercusiones inmediatas en redes. Mientras entrevistaba a Lissa Vera en su programa, la conductora no ocultó su sorpresa por verla a cara lavada y sin producción, justo en medio de un escándalo interno que atraviesa a Bandana a días de su show por los 25 años del debut.

Lissa abrió las puertas de su casa para hablar del conflicto, y Moria reaccionó de manera espontánea: “Hola Lissa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me asustó un poquitito verte así. Digo ‘la desperté’. Está estresada”. Acto seguido, y fiel a su estilo, suavizó el comentario con humor: “Está muy bien que salgas como se te canta. ¡Me muero! Te quiero”.

La charla avanzó hacia la crisis del grupo pop, que regresa al escenario este domingo en medio de tensiones internas. Sin rodeos, Lissa explicó por qué decidió realizar solo el show y no participar de las actividades promocionales: “Tomás Muñoz contrató el show de Bandana y estoy obligada a hacerlo el domingo, pero no todo lo de prensa”. Además, apuntó directamente contra Lourdes Fernández, su histórica compañera en la banda: “El conflicto empezó la semana pasada. Lourdes siempre filtra todo y trata de dejarme en una situación incómoda”, expresó, recordando el quiebre en la relación tras la denuncia contra el exnovio de Lourdes.

La polémica entre las Bandana

La polémica creció aún más cuando las otras integrantes —Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi— se comunicaron con Ángel de Brito mientras Lissa hacía un móvil para LAM. Querían que explicara por qué se había ausentado de la promoción del show. Lissa fue contundente: “Doy la nota porque estoy en mi casa, sentada en el sillón, descansando. No es lo mismo que estar 80 horas en un lugar que no es mío, con cámaras, maquillaje, peinado y traslado de ganado en una camioneta”.