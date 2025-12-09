Los árboles de Navidad hoy son obras de arte iluminadas y sus diseños sorprenden al punto de convertirse en atracciones turísticas

En la previa de Navidad el mundo se viste de rojo y verde, los clásicos colores de la temporada que marcan el nacimiento de Jesús, para las comunidades cristianas, y el fin de un año para el resto del planeta. Como cada diciembre, los hogares son decorados y no falta el tradicional arbolito, que también se arman en las principales plazas de las ciudades o centros comerciales.

Los árboles de Navidad hoy son obras de arte iluminadas y sus diseños sorprenden al punto de convertirse en atracciones turísticas, como el del Rockefeller Center. ¿Cuáles son los árboles de Navidad más increíbles del mundo?

El árbol de Navidad más grande del mundo

En este contexto, los árboles de Navidad pueden alcanzar alturas impensadas. El más grande del mundo tiene casi 45 metros y pesa aproximadamente 40 toneladas, y es natural. Este gigante del bosque está compuesto por unos 1200 abetos de Sauerland, una región montañosa en Alemania.

Como cada año, desde 1996, se erige en la Hansaplatz de Dortmund, Alemania. Está decorado con unas 138.000 luces led y coronado por un ángel iluminado de 4 metros de altura, que es visible desde lejos. Su montaje requiere de cuatro semanas. Se trata de un rompecabezas de ramas y luces. Por esta ocasión, la ciudad recibe 3,5 millones de visitantes para la ocasión. Además, el mercado navideño de Dortmund es uno de los más grandes de Europa.

En el viejo continente también se encuentra uno de los árboles más lindos. En la capital de Lituania se monta uno con 5 kilómetros de luces, miles de ramas y una altura de 20 metros. Se trata del el árbol de Navidad de Vilna, ofrece una vista verdaderamente espectacular.

Otro de los árboles de Navidad tradicionales y más grandes es el del famoso Rockefeller Center de Nueva York. Se erige en el corazón de Manhattan desde 1933, está compuesto por abetos noruegos, seleccionados por su forma perfecta. En su cima se alza una estrella de Swarovski de 4 metros y más de 400 kilos.

Los árboles de Navidad más originales

En Italia, desde 1981, las laderas del Minte Ingino, sobre Gubbio, son iluminadas por un árbol. El mismo fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords desde 1991. Está hecho de luces tendidas a lo largo de la ladera de la montaña con más de 10 kilómetros de cables. Con una longitud de más de 750 metros, es visible a kilómetros de distancia.

En Sudamérica, el árbol de Navidad flotante de Río de Janeiro es uno de los más espectaculares del mundo. Se monta sobre el agua y alcanzó una altura récord de 85 metros, decorado con millones de luces y visible desde toda la ciudad. Es instalado desde 1996, el árbol flotante se ha convertido en una tradición navideña esencial.

América Latina también tiene otro árbol gigante en la Ciudad de México. En 2009, la ciudad incluso erigió un árbol artificial de 110 metros de altura —un récord mundial en aquel entonces— decorado con más de un millón de luces.