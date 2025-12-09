La cuestión que divide a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Desde que se reconciliaron, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la Argentina. La fama que ambos tienen, de sectores de la población tan contrapuesta, genera que toda foto que ambos suban a sus redes sociales tenga una catarata de reacciones; que cada video juntos se llene de comentarios y que cada aparición pública, ya sea en recitales de ella o partidos de él, convoque a una enorme cantidad de fanáticos.

Sin embargo, se supo que hay una cuestión en particular que estaría dividiendo las aguas entre ellos. Una que, lejos de ser amena e insignificante, supone algo sumamente trascendental para el proyecto de vida que ambos están llevando adelante en conjunto.

Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel.

La cuestión que divide a Tini y De Paul

Según contó el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, la "relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está más que consolidada". "Yo siempre he apostado en la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Por más que en todos lados decían que no estaban juntos, yo siempre me mantuve, y por suerte se terminó confirmando todo. Ahí lo tienen, amor verdadero y puro", manifestó el trabajador de prensa.

En ese mismo sentido, señaló que ve "hijos rápido", aunque hizo un comentario a modo de nota al pie: "Tini todavía no quiere, pero Rodrigo, si fuera por él, lo tendría ya. Está deseando tener hijos con Tini para consolidar la relación; Tini también quiere, pero no ahora". Tras ello, reiteró: "Él sí quiere ya mismo y, si fuera por él, tendrían ya mismo dos o tres hijos". ¿Deberá ceder el futbolista a los tiempos de su pareja o, por lo contrario, veremos pronto el anuncio de esta última en la dulce espera?.