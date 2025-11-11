Entradas para Tini Stoessel en Córdoba para el Futttura Tour 2026: precios y fecha de cuándo toca

Tini Stoessel se presenta en Córdoba.

Tini Stoessel continúa con su gira por el lanzamiento de Futttura, su nueva gira. La cantante realizó 7 conciertos en Tecnópolis, con records de asistencia y una vibra única, que tuvo como punto más alto la noche en que se subió a tocar con ella Chris Martin, líder de Coldplay. Además, compartió escenario en estos días con Patricio Sardelli, cantante y guitarrista de Airbag, en una serie de presentaciones con una gran conexión con el público.

Tras las presentaciones en Buenos Aires, Tini se prepara para presentarse en Córdoba. Y tras agotar un primer show en el estadio Mario Alberto Kempes, anunció una segunda presentación. "¡Quéeee! Córdoba, ¡agotaron el Estadio Kempes! Dios mío, qué bendición. ¡Vamos a festejar mi cumple ahí! Los amo con mi vida", escribió emocianada la artista, antes sus más de 20 millones de seguidores en su red social.

Cuándo toca Tini Stoessel en Córdoba para el Futttura Tour 2026

Tini Stoessel se presenta el 20 de marzo en el Mario Alberto Kempes , fecha que coincidirá con el festejo de su cumpleaños.

Las entradas están disponibles en fullticket.com .

. Hay una preventa exclusiva para clientes Visa del Banco Nación, que incluye un 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Una vez agotado ese cupo, se habilitará la venta general.

Tini Stoessel no para de meter público en todos lados.

Precios para ver a Tini Stoessel en Córdoba para el Futttura Tour 2026

Golden Ring: $345.000

VIP Platino: $299.000

VIP Oro: $264.500

VIP Plata: $230.000

Platea Gasparini / Ardiles: $218.500

Platea Baja Este / Oeste: $184.000

Platea Alta: $138.000

Campo: $115.000

General Artime: $92.000

Cómo sigue la gira de Tini Stoessel por Futttura

En cuanto a cómo sigue su presente, la cantante anunció una novena fecha en Buenos Aires, prevista para el 15 de noviembre, antes de comenzar su recorrido internacional. El Futttura Tour 2026 incluirá presentaciones en Santiago de Chile (6 de febrero); Montevideo, Uruguay (21 de febrero); Asunción, Paraguay (8 de marzo); Córdoba, Argentina (20 y 21 de marzo); San Miguel de Tucumán (1 de abril).

Respecto a lo que fue su día 7 en Tecnópolis, quienes no pudieron asistir al evento lo pudieron seguir en vivo mediante el canal de YouTube de La Casa Streaming,donde más de 750 mil personas se conectaron para ver a Tini Stoessel y el número estuvo cerca del millón. "Me acaban de decir que somos casi un millón de personas mirando, más todos los que están acá... Los amo mucho", resaltó la cantante.