De Violetta al éxito mundial: Tini estrenó Futttura en un show lleno de nostalgia, emoción y una gran puesta en escena.

La suspensión del primer show debido a las condiciones climáticas que golpearon a Buenos Aires durante el fin de semana, solo logró que Tini Stoessel recargara energías para presentar un show único en su carrera y marcar un precedente en la historia de la música urbana en Argentina. Así, el sábado 25 de octubre, la cantante desplegó la primera fecha de Futttura, su propio festival que culmina con un show de 3 horas en donde la artista hace un recorrido por toda su carrera.

Más de 35 mil personas estuvieron presentes en Tecnópolis para recibir de brazos abiertos a una Tini convertida en una artista completa: no solo demostró un talento vocal impresionante, sino que pudo sacar a relucir su destreza en el baile, su carisma y su increíble conexión con el público que la sigue, firme, durante los más de 10 años de su carrera. Y así fue como, luego de una jornada llena de actividades para quienes asistieran con anticipación al predio, la cantante coronó con una velada en donde rememoró todos los hits de carrera, desde aquellos lanzados en la época de Violetta, serie que protagonizó en Disney Channel desde el 2012 al 2015, hasta Down, tema lanzado tan solo dos días antes del show.

La infraestructura del evento fue otro de los pilares que convirtieron al evento en un suceso digno de recordar. Tini se paseó por tres escenarios: uno con el arco como el que utilizó en los shows de Un Mechón de Pelo, su disco más personal, otro con una estructura en medio donde se dedicó a cantar canciones más actuales; y el escenario principal con estructuras por las que se podía subir y bajar, una extensa pasarela y muchos elementos escenográficos que convirtieron al show en un espectáculo de primer nivel y único en la historia de la carrera de Tini Stoessel.

Con más de cuatro cambios de vestuario, la cantante recorrió cada una de las épocas que marcaron su carrera, interpretando hits como Te Creo, En mi Mundo, 22, Suéltate el pelo, Maldita Foto, Buenos Aires, La Original, entre otras. Rodeada de un grupo de bailarines super profesionales, un manejo de luces y pantallas dignos de admirar y un público, que vino de otras provincia e incluso viajaron desde otros países, dispuesto a disfrutar cada minuto, Tini Stoessel demostró que es una artista madura, completa y con mucho para ofrecer.

Futttura: el lugar seguro de Tini para expresarse

Aunque siempre fue de mantener un perfil bajo con respecto a su exposición pública y las críticas que suele recibir, esta vez Tini aprovechó el espacio, rodeada de sus fanáticos que la apoyan en cada momento, para hacer un descargo sobre los momentos difíciles que le tocó atravesar por ser famosa desde muy chica.

"Muchas veces me muerdo la lengua para no salir a contestar, para no salir a aclarar", empezó por decir desde el escenario de un Mechón de Pelo. Luego, enfrentó las críticas por haber llorado tras la suspensión del primer show, que finalmente se llevará a cabo este lunes 27 de octubre: "Me puse muy triste cuando tuvimos que posponer la primera fecha. Hace un año jamás hubiese subido un video llorando, porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Y la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego en estas situaciones".

Finalmente, sentenció: "Me parece triste tener que criticar las emociones como llorar, ponerse mal... Se los quiero decir porque realmente a mí no me afectó lo que dijeron pero si entiendo que quizás a ustedes en algún momento les pasa. Déjense ser. Sean. Porque si no te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente".