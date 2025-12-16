Dónde ver online "Una película de Minecraft": esta es la forma

"Una película de Minecraft", disponible en HBO Max.

Tras convertirse en uno de los estrenos cinematográficos familiares más comentados del año, Una película de Minecraft, adaptación del popular videojuego de bloques pixelados, ya alcanzó al público más allá de las salas de cine y ahora puede verse de forma online. Aunque el film tuvo su lanzamiento inicial en cines en abril de 2025, ahora puede verse a través de la plataforma de HBO Max.

La película, producida por Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, se estrenó a nivel mundial en abril de 2025 y se convirtió rápidamente en un éxito de taquilla, recaudando cerca de 958 millones de dólares en todo el mundo.

La trama de "Una película de Minecraft"

La historia sigue a un grupo de cuatro personas comunes: protagonistas interpretados por Jason Momoa, Sebastian Hansen, Emma Myers y Danielle Brooks, que son arrastrados repentinamente a través de un portal hacia el mundo cúbico de Minecraft, conocido como Overworld. Allí, en un universo lleno de imaginación, construcción y peligros, deberán aprender a usar su creatividad para sobrevivir y encontrar el camino de regreso a casa.

A lo largo de su aventura, se encuentran con Steve, un experto artesano interpretado por Jack Black, cuyo humor energético y conocimientos del mundo de Minecraft ayudan al grupo a enfrentarse a desafíos únicos, incluyendo enemigos clásicos del juego, y a superar sus propias inseguridades.

Los protagonistas atraviesan todo tipo de aventuras: desde huidas contrarreloj frente a criaturas hostiles que aparecen al caer la noche, hasta desafíos que exigen construir refugios, armas y herramientas con recursos limitados. En ese mundo regido por la lógica de los bloques, cada problema se resuelve pensando de manera creativa: combinan materiales, diseñan estructuras improvisadas y trabajan en equipo para transformar el peligro en una oportunidad. La clave para avanzar no es la fuerza, sino el ingenio, la cooperación y la capacidad de adaptarse, valores que reflejan fielmente el espíritu del videojuego y le dan a la historia un tono de aventura constante y dinámica.

Elenco de "Una película de Minecraft".

La película adapta el universo del videojuego Minecraft, creado por Mojang Studios y uno de los títulos más vendidos en la historia de los videojuegos. La dirección estuvo a cargo de Jared Hess, conocido por su estilo cómico y original.

Actualmente, no está disponible gratis en otros servicios como Netflix o Disney+, ya que HBO Max es su hogar principal de streaming. Con una duración de alrededor de 1 hora y 41 minutos, Una película de Minecraft propone una aventura familiar, con guiños constantes al universo del juego y un mensaje sobre la creatividad como herramienta para resolver problemas, ideal tanto para fans veteranos como para quienes la descubren por primera vez desde casa.