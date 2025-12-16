Tenembaum reveló lo que Milei quiere ocultar con la reforma laboral.

Mientras el Gobierno y algunos empresarios instalan la idea de que la flexibilización de las leyes de trabajo es la única salida para reactivar el empleo, el periodista Ernesto Tenembaum salió a cruzar ese relato con un análisis económico contundente. En su programa de Radio Con Vos, desmanteló la narrativa oficial y reveló qué es lo que realmente se esconde detrás de la insistencia con la reforma laboral.

Tenembaum planteó que el problema de las PyMEs no radica en la dificultad para despedir, sino en la imposibilidad de vender. "Si vos tenés una empresa que vende mucho, tal vez mantener la fuerza de trabajo que tenés hoy no sea tan difícil, porque tenés muchos más ingresos", explicó, poniendo el foco en el consumo y no en la indemnización.

Si bien concedió que la rigidez actual puede ser "una molestia" o que el sistema podría ser "más flexible", remarcó que eso es secundario cuando la economía funciona. "Si vos tenés una política orientada a que haya más consumo y a protegerte un poco del ingreso de productos del exterior, de repente vos tenés un margen que te permite tener esa fuerza de trabajo", argumentó.

El verdadero peligro para la economía, según Tenembaum

El conductor fue al hueso de la cuestión y expuso que el Gobierno utiliza la reforma laboral como un parche para tapar el daño estructural que provoca su propio modelo. Según Tenembaum, lo central es si la política económica "genera más actividad o menos actividad" y si "protege la riqueza que producís o la deja a merced de una inversión desatada de productos chinos".

En ese sentido, minimizó el impacto real de la ley que se discute en el Congreso frente a la magnitud de la recesión. "La reforma laboral te puede mejorar un poquito o empeorar un poquito, pero es marginal ante el fenómeno estructural de una política económica que estimula que se destruya esa cosa que vos estás haciendo", sentenció.