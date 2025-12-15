Football Manager 26 recibió una actualización: qué incluye

La nueva actualización es la más importante desde el estreno del juego.

La desarrolladora Sports Interactive lanzó oficialmente la actualización 26.1.0 de Football Manager 26, la más importante desde el estreno del juego y disponible ya para Steam, Epic y Microsoft Store, con soporte inmediato para partidas guardadas existentes. Esta actualización clave apunta a solucionar bugs, mejorar la estabilidad general y devolver características clásicas muy esperadas por la comunidad tras un lanzamiento criticado por múltiples errores y omisiones.

El parche 26.1.0, también extendido a consolas y a la versión Touch (con la versión Mobile llegando en breve), incluye más de 300 correcciones y ajustes que amplían el gameplay y pulen la experiencia de usuario en general. Entre las mejoras más destacadas están la vuelta de los matchday shouts, refinamientos al motor de partidos (match engine) y numerosos ajustes visuales y funcionales en la interfaz.

Qué trae la nueva actualización de Football Manager

Funciones clásicas recuperadas y experiencia de juego refinada

Matchday Shouts — la función para dar indicaciones en pleno partido vuelve tras estar ausente en el lanzamiento inicial.

Mejoras sustanciales en el match engine, con ajustes en reacción defensiva, toma de decisiones, animaciones y producción de jugadas que buscan hacer más natural la simulación en cancha.

Ajustes y refinamientos visuales de la UI, incluyendo mejor presentación de informes y pantallas de partido.

Opciones de personalización ampliadas, como colores de atributos configurables para facilitar la lectura de datos.

Correcciones técnicas y estabilidad

El parche aborda crashes, problemas de guardado, errores raros al cargar partidas e inconsistencias internas que muchos jugadores venían reportando desde el lanzamiento. También se corrigieron problemas con archivos personalizados, atajos de teclado y elementos de la interfaz que no respondían como deberían.

Compatibilidad y mejoras de calidad de vida

Ajustes en lógica de competiciones y reglas que se aplican desde la próxima temporada.

Nuevas funciones útiles, como la posibilidad de programar amistosos para equipos juveniles y mejoras en la visibilidad de noticias relevantes.

Soporte de idioma árabe por primera vez en la saga.

Esta actualización 26.1.0 de FM26 representa el parche más sustancial hasta la fecha, con una combinación de correcciones profundas, reinstauración de funciones queridas y mejoras de interfaz que buscan responder al fuerte feedback de la comunidad tras un lanzamiento con críticas mixtas y numerosos bugs.