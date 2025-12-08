Football Manager 26 Touch ya está en Nintendo Switch: sus principales características

Con esta edición, la saga Football Manager renueva su propuesta en versión portátil. Las mejoras de FM26 llegan también al formato Touch, pensado especialmente para quienes juegan en Switch.

Desde la presentación, los creadores prometen una experiencia más inmersiva, fluida y completa, ideal para quienes siguen su carrera de mánager lejos de la PC o consola tradicional. Te contamos todos los detalles de este lanzamiento.

Qué novedades trae FM26 Touch en esta edición

Motor Unity : por primera vez la serie usa Unity, lo que permite gráficos más realistas, mejor iluminación, física de balón más detallada y animaciones de jugadores más naturales.

Partidos más envolventes : los “días de partido” ganan dramatismo: los jugadores se mueven con más personalidad, gracias a animaciones inspiradas en partidos reales y mejoras en IA de regates y comportamientos.

Interfaz renovada : el menú y la navegación fueron rediseñados para adaptarse al formato táctil y consola. Es más intuitivo y compacto, ideal para jugar en Switch.

Licencias oficiales ampliadas : esta edición incluye por primera vez la Premier League y ligas de fútbol femenino con licencias oficiales —con camisetas reales, logos, jugadores y estructuras oficiales.

Compatibilidad de partidas guardadas anteriores: quienes jugaron versiones previas (como FM24) pueden continuar su carrera en FM26 sin perder progreso.

Qué conviene saber antes de decidirte a jugar en Switch

La versión Touch adapta muchas de las novedades de FM26, pero con algunas diferencias respecto a la edición completa para PC/ consola: la base de datos es un poco más ligera, y algunos modos complejos o funciones avanzadas pueden estar simplificados para optimizar el rendimiento en consola portátil.

De todos modos, para quienes buscan una experiencia estratégica profunda y la comodidad de la Switch, FM26 Touch representa un equilibrio interesante: profundidad táctica, gestión completa, buenas licencias y una jugabilidad optimizada para portátil.