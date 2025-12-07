Entre críticas de la querella, la Corte provincial falló a favor del gobernador Melella

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego resolvió por unanimidad rechazar el recurso de casación presentado por la querella en la causa por presunto abuso sexual coactivo contra el gobernador Gustavo Melella. La decisión mantiene intactos los fallos previos que habían descartado el avance a juicio.

El fallo del STJ, compuesto por los jueces María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y Gonzalo Sagastume, junto al subrogante Manuel Fernández, se basó en dos pilares centrales del derecho penal para ratificar que los hechos denunciados no configuraban el delito de abuso sexual coactivo: el tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de la "relación de dependencia, autoridad o poder" exigida por la ley para tipificar el abuso sexual coactivo. De esta manera, se determinó que los denunciantes no tenían una relación jerárquica laboral o de subordinación con el imputado.

Además, el STJ destacó la presencia de "inconsistencias y contradicciones" graves en los testimonios de los denunciantes, lo que, según el tribunal, afectó su credibilidad y solidez probatoria. En este marco, se ratificó que las conductas investigadas, con las pruebas presentadas, no se subsumen en la figura delictiva denunciada, dejando la causa definitivamente archivada en el ámbito provincial.

Causa contra Melella por denuncia de abuso: el abogado querellante aseguró que no se investigó

Tras conocerse el fallo, el abogado querellante, Dr. Francisco Giménez, cuestionó la resolución judicial al asegurar que la causa está atrapada en una "trampa técnica" dentro de la provincia. El letrado sostuvo que el fallo del STJ "rechazó el requerimiento de instrucción fiscal" y que "no se investigó".

El abogado Giménez expresó su ofuscación por la negativa a generar pruebas que considera esenciales en una investigación: “Pedimos pruebas, lo que se le toma como a cualquier persona que está involucrada en una causa por abuso sexual y nos dijeron que no. Pedimos una pericia psicológica, y nos dijeron que no, pedimos historias clínicas y nos dijeron que no", aclaró.

Asimismo, señaló que desde la querella solicitaron ir al domicilio del gobernador fueguino porque las víctimas detallaron "de qué color eran los sillones" y "cómo estaban distribuidos los muebles". "Ahora nos dicen que si presentamos nueva prueba se reabre la causa, no tenemos más lamentablemente si ya nos dijeron que no”, remarcó en diálogo con el programa Periodismo que se emite por Radio Provincia.

El letrado cuestionó la naturaleza del fallo, indicando que no constituye un sobreseimiento definitivo de Melella, sino un archivo que deja abierta la posibilidad de reabrir la causa. "El fallo es tramposo, deja la causa en el sótano y nos dice, queda abierta, hasta que no presenten nueva prueba o prescriba", explicó.

Según el querellante, esta decisión crea una "trampa técnica" para evitar que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, argumenta que la Corte podría rechazar el caso al considerar que "no hay sentencia definitiva" y que la jurisdicción provincial aún no se agotó.