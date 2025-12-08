Receta clave para Navidad: cómo hacer pan dulce en 5 pasos, según Paulina Cocina

Se acercan las fiestas y una de las grandes estrellas de la sobremesa navideña es el pan dulce. Existe una receta simple y rápida para hacer este clásico que no falla. Conocé el paso a paso y preparalo para esta Navidad.

Receta de pan dulce de Paulina Cocina: cómo hacerlo en solo 4 pasos

Hace años la influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para hacer el pan dulce tradicional de manera sencilla e infalible. Se trata de una preparación que podés usar no solo para ahorrar, sino para sumar una opción casera y rendidora a tu mesa navideña.

Ingredientes (para dos panes de 1/2kg o uno de 1k)

Para la masa previa

2 cdas. de harina

1 cda. de azúcar

1 chorrito de leche tibia

30 g de levadura fresca

Para la masa principal

500 g de harina 000

2 huevos

200 cc de leche tibia

1 cdita. de sal

60 g de azúcar (podés usar 100 g si te gusta más dulce)

80 g de manteca

1 cdita. de esencia de vainilla

Opcional: esencia de azahar o panettone

Para el relleno (a elección)

Pasas remojadas en coñac

Nueces

Almendras

Fruta abrillantada

Quinotos en almíbar

El pan dulce tradicional se puede preparar en pocos pasos y con el relleno que prefieras

Preparación paso a paso

En un bol pequeño, combiná los ingredientes de la masa previa. Recordá que la leche debe estar tibia, no caliente ni fría. Mezclá bien con una cuchara, tapá con film o un repasador y dejá que duplique su volumen (unos 15-20 minutos). Mientras esperas, en un bol grande mezclá la harina, el azúcar y las ralladuras de limón y naranja. Hacé un hueco en el centro incorporá los huevos, la manteca pomada, la leche tibia, la masa previa y la esencia de vainilla. En el borde (sin que toque el centro) poné la sal. Mezclá todo con la mano desde el centro hacia afuera hasta unir bien los ingredientes. Pasá la masa a la mesada y amasa durante 15 minutos. Dividí la masa en dos para hacer dos pan dulces de 500 g, tapá con film y dejá reposar por 30 minutos. Una vez levada, aplastá cada bollo para desgasificar y estiralo en forma cuadrada. Agregá el relleno opcional en el centro y formá un rollo. Volvé a amar suavemente para que los frutos secos queden bien integrados. Colocá la masa en los moldes, cubrí con un repasador y dejá levar por 1 hora. Horneá a 180 grados por 30 o 40 minutos, hasta que esté dorado por arriba.

Consejo: podés decorarlo con más frutos secos por encima o con el clásico glaseado. Para hacer el glaseado tenés que mezclar el azúcar impalpable con unas gotas de limón y agua hasta formar una pasta ligera. La clave está en cubrir el pan dulce una vez que esté tibio.

Los secretos de Paulina Cocina para hacer un pan dulce perfecto

La influencer reveló ciertas claves que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un pan dulce para que salga verdaderamente esponjoso y delicioso. Estas son: