Mesa navideña: las variantes de tomates rellenos que no pueden faltar

Los tomates rellenos son uno de los platos más tradicionales de la Navidad y existen varios tipos para que la mesa sea variopinta. Con una preparación fácil, rápida e ingredientes que se suelen tener en casa, se puede hacer esta comida que te hará quedar bien con todos tus familiares.
Los tomates rellenos son un plato fresco y versátil que suele prepararse utilizando tomates grandes y firmes, a los que se les retira la pulpa para rellenarlos con mezclas diversas. La versión clásica incluye una combinación de atún, arroz, mayonesa y condimentos, aunque también pueden prepararse con pollo desmenuzado, quinoa o vegetales picados. Su elaboración es sencilla: solo se necesitan ingredientes frescos, una mínima cocción en algunos casos y un tiempo breve de armado.
A nivel nutricional, los tomates rellenos aportan una buena cantidad de vitaminas como la C y la A, antioxidantes y minerales propios del tomate, sumados a los nutrientes del relleno elegido. Dependiendo de la variante, pueden aportar proteínas (si se usan atún, pollo o huevo), carbohidratos complejos (si se agrega arroz o quinoa) y grasas saludables (si se incorpora palta o aceite de oliva).
Tomates rellenos clásicos con arroz y atún
Ingredientes
-
4 tomates redondos grandes
-
1 taza de arroz cocido
-
1 lata de atún escurrido
-
2 cdas de mayonesa
-
1 cda de mostaza
-
Jugo de ½ limón
-
Sal y pimienta
-
Perejil picado
Preparación
-
Lavar los tomates, cortar la parte superior y ahuecarlos con una cuchara.
-
Salar ligeramente el interior y colocarlos boca abajo para que escurran el líquido.
-
Mezclar en un bowl el arroz cocido, el atún, la mayonesa, la mostaza y el jugo de limón.
-
Sazonar con sal, pimienta y perejil picado.
-
Rellenar los tomates con la mezcla y refrigerar 30 minutos antes de servir.
Tomates rellenos vegetarianos con quinoa y vegetales
Ingredientes
-
4 tomates grandes
-
1 taza de quinoa cocida
-
½ morrón rojo picado
-
½ zucchini picado
-
1 cebolla chica picada
-
1 cda de aceite de oliva
-
Jugo de ½ limón
-
Sal, pimienta y orégano
Preparación
-
Cortar y ahuecar los tomates, salarlos apenas y dejarlos escurrir boca abajo.
-
Saltear la cebolla, el morrón y el zucchini en aceite de oliva hasta que estén tiernos.
-
Mezclar esos vegetales con la quinoa cocida, el limón, sal, pimienta y orégano.
-
Rellenar los tomates con la mezcla de quinoa.
-
Servir fríos o tibios.
Tomates rellenos caprese (frescos y livianos)
Ingredientes
-
4 tomates grandes firmes
-
200 g de muzzarella en cubitos
-
1 taza de tomates cherry cortados al medio
-
Hojas de albahaca fresca
-
2 cdas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta
-
Reducción de aceto (opcional)
Preparación
-
Cortar la tapa de los tomates y retirar la pulpa sin romper la base.
-
Mezclar la muzzarella, los tomates cherry y la albahaca picada.
-
Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.
-
Rellenar los tomates con la mezcla caprese.
-
Finalizar con un hilo de reducción de aceto si se desea.