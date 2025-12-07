Mesa navideña: las variantes de tomates rellenos que no pueden faltar

Los tomates rellenos son un emblema de las mesas de Navidad.

Los tomates rellenos son uno de los platos más tradicionales de la Navidad y existen varios tipos para que la mesa sea variopinta. Con una preparación fácil, rápida e ingredientes que se suelen tener en casa, se puede hacer esta comida que te hará quedar bien con todos tus familiares.

Los tomates rellenos son un plato fresco y versátil que suele prepararse utilizando tomates grandes y firmes, a los que se les retira la pulpa para rellenarlos con mezclas diversas. La versión clásica incluye una combinación de atún, arroz, mayonesa y condimentos, aunque también pueden prepararse con pollo desmenuzado, quinoa o vegetales picados. Su elaboración es sencilla: solo se necesitan ingredientes frescos, una mínima cocción en algunos casos y un tiempo breve de armado.

A nivel nutricional, los tomates rellenos aportan una buena cantidad de vitaminas como la C y la A, antioxidantes y minerales propios del tomate, sumados a los nutrientes del relleno elegido. Dependiendo de la variante, pueden aportar proteínas (si se usan atún, pollo o huevo), carbohidratos complejos (si se agrega arroz o quinoa) y grasas saludables (si se incorpora palta o aceite de oliva).

Tomates rellenos clásicos con arroz y atún

Ingredientes

4 tomates redondos grandes

1 taza de arroz cocido

1 lata de atún escurrido

2 cdas de mayonesa

1 cda de mostaza

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta

Perejil picado

Preparación

Lavar los tomates, cortar la parte superior y ahuecarlos con una cuchara. Salar ligeramente el interior y colocarlos boca abajo para que escurran el líquido. Mezclar en un bowl el arroz cocido, el atún, la mayonesa, la mostaza y el jugo de limón. Sazonar con sal, pimienta y perejil picado. Rellenar los tomates con la mezcla y refrigerar 30 minutos antes de servir.

Tomates rellenos vegetarianos con quinoa y vegetales

Ingredientes

4 tomates grandes

1 taza de quinoa cocida

½ morrón rojo picado

½ zucchini picado

1 cebolla chica picada

1 cda de aceite de oliva

Jugo de ½ limón

Sal, pimienta y orégano

Preparación

Cortar y ahuecar los tomates, salarlos apenas y dejarlos escurrir boca abajo. Saltear la cebolla, el morrón y el zucchini en aceite de oliva hasta que estén tiernos. Mezclar esos vegetales con la quinoa cocida, el limón, sal, pimienta y orégano. Rellenar los tomates con la mezcla de quinoa. Servir fríos o tibios.

Tomates rellenos caprese (frescos y livianos)

Ingredientes

4 tomates grandes firmes

200 g de muzzarella en cubitos

1 taza de tomates cherry cortados al medio

Hojas de albahaca fresca

2 cdas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Reducción de aceto (opcional)

Preparación