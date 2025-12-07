EN VIVO
Mesa navideña: las variantes de tomates rellenos que no pueden faltar

Las fiestas están cada vez más cerca y ya es necesario empezar a pensar el menú. Los tomates rellenos no pueden faltar en Navidad.

07 de diciembre, 2025 | 15.05

Los tomates rellenos son uno de los platos más tradicionales de la Navidad y existen varios tipos para que la mesa sea variopinta. Con una preparación fácil, rápida e ingredientes que se suelen tener en casa, se puede hacer esta comida que te hará quedar bien con todos tus familiares.

Los tomates rellenos son un plato fresco y versátil que suele prepararse utilizando tomates grandes y firmes, a los que se les retira la pulpa para rellenarlos con mezclas diversas. La versión clásica incluye una combinación de atún, arroz, mayonesa y condimentos, aunque también pueden prepararse con pollo desmenuzado, quinoa o vegetales picados. Su elaboración es sencilla: solo se necesitan ingredientes frescos, una mínima cocción en algunos casos y un tiempo breve de armado.

A nivel nutricional, los tomates rellenos aportan una buena cantidad de vitaminas como la C y la A, antioxidantes y minerales propios del tomate, sumados a los nutrientes del relleno elegido. Dependiendo de la variante, pueden aportar proteínas (si se usan atún, pollo o huevo), carbohidratos complejos (si se agrega arroz o quinoa) y grasas saludables (si se incorpora palta o aceite de oliva).

Tomates rellenos clásicos con arroz y atún

Ingredientes

  • 4 tomates redondos grandes

  • 1 taza de arroz cocido

  • 1 lata de atún escurrido

  • 2 cdas de mayonesa

  • 1 cda de mostaza

  • Jugo de ½ limón

  • Sal y pimienta

  • Perejil picado

Preparación

  1. Lavar los tomates, cortar la parte superior y ahuecarlos con una cuchara.

  2. Salar ligeramente el interior y colocarlos boca abajo para que escurran el líquido.

  3. Mezclar en un bowl el arroz cocido, el atún, la mayonesa, la mostaza y el jugo de limón.

  4. Sazonar con sal, pimienta y perejil picado.

  5. Rellenar los tomates con la mezcla y refrigerar 30 minutos antes de servir.

Tomates rellenos.

Tomates rellenos vegetarianos con quinoa y vegetales

Ingredientes

  • 4 tomates grandes

  • 1 taza de quinoa cocida

  • ½ morrón rojo picado

  • ½ zucchini picado

  • 1 cebolla chica picada

  • 1 cda de aceite de oliva

  • Jugo de ½ limón

  • Sal, pimienta y orégano

Preparación

  1. Cortar y ahuecar los tomates, salarlos apenas y dejarlos escurrir boca abajo.

  2. Saltear la cebolla, el morrón y el zucchini en aceite de oliva hasta que estén tiernos.

  3. Mezclar esos vegetales con la quinoa cocida, el limón, sal, pimienta y orégano.

  4. Rellenar los tomates con la mezcla de quinoa.

  5. Servir fríos o tibios.

Tomates rellenos caprese (frescos y livianos)

Ingredientes

  • 4 tomates grandes firmes

  • 200 g de muzzarella en cubitos

  • 1 taza de tomates cherry cortados al medio

  • Hojas de albahaca fresca

  • 2 cdas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta

  • Reducción de aceto (opcional)

Preparación

  1. Cortar la tapa de los tomates y retirar la pulpa sin romper la base.

  2. Mezclar la muzzarella, los tomates cherry y la albahaca picada.

  3. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.

  4. Rellenar los tomates con la mezcla caprese.

  5. Finalizar con un hilo de reducción de aceto si se desea.

