Detectaron el primer caso de Sarampión en Entre Ríos

A una semana de una peligrosa apología antivacunas por parte de una diputada nacional del PRO y de simpatizantes de Javier Milei, se detectó el primer caso de sarampión en Entre Ríos.

El Ministerio de Salud entrerrriano confirmó el primer caso de sarampión en la provincia, identificado en Santa Elena (Departamento La Paz).

De acuerdo al boletín de la cartera entrerriana, el paciente es un niño de dos años, residente en una zona rural de Santa Elena. Cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024, no presenta comorbilidades y registra un viaje reciente a Casilda (Santa Fe). Los síntomas comenzaron a fines de noviembre: fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos.

El niño fue atendido en el Centro Pediátrico Santa Elena, donde no requirió internación. Allí se activó el protocolo, se notificó a Salud provincial y se enviaron las muestras correspondientes para análisis. Actualmente se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su familia y bajo seguimiento médico de los equipos locales.

La confirmación llegó tras el resultado positivo de PCR, informado por el Ministerio de Salud de la Nación luego del análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la ANLIS-Malbrán. Desde la sospecha inicial, se activó de inmediato el protocolo de actuación previsto para este tipo de emergencias.

El ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco, convocó con urgencia a la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, para definir futuras acciones.

La reunión, realizada este sábado, contó con la participación de las direcciones generales de Epidemiología, Hospitales, Primer Nivel de Atención, Comunicación y Relaciones Institucionales, la Dirección Materno Infanto Juvenil, los equipos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, el Laboratorio Central de Epidemiología, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, y los equipos locales de salud de Santa Elena, que llevan adelante el seguimiento y bloqueo del caso.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, subrayó la necesidad de una actuación inmediata y oportuna, y explicó que desde la sospecha se implementaron medidas clave: aislamiento del paciente, control de carnets de vacunación y vigilancia de síntomas en contactos estrechos.

Adelantó que este lunes el equipo de Vigilancia reforzará la investigación, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo epidemiológico.

Por otra parte, el Ministerio de Salud entrerriano articula con su similar de Santa Fe, debido a un antecedente de viaje del paciente, y con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación para coordinar el protocolo nacional. La Municipalidad de Santa Elena, a través del área de Acción Social, también brinda acompañamiento a la familia.

El Ministerio de Salud provincial recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación y de consultar de inmediato ante la aparición de fiebre y exantema, evitando el contacto con otras personas hasta recibir orientación profesional