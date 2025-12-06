"No hay plata", la profecía autocumplida que atormenta a Milei

La profecía de Javier Milei vuelve a atormentarlo: no hay plata. Esa frase que en el comienzo de su mandato el presidente utilizaba como un mantra para justificar su motosierra ahora se convirtió en el principal obstáculo para alcanzar su único objetivo económico concreto, que es recuperar el acceso genuino a los mercados de crédito voluntario internacional de los que estamos vedados por insolvencia desde la primera gestión del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Ante la imposibilidad de cumplir esa mesa, el gobierno argentino ensayó una pantomima guionada, que sólo elude el papelón gracias a los bolsillos generosos y la mirada permisiva de grandes capitales nacionales jugados all-in en el experimento de Milei a partir de los resultados de las elecciones de medio término. El resultado es una farsa montada sobre otra farsa, un engaño consentido para un público diminuto, que lejos de mostrar fortaleza, echa luz sobre su fragilidad.

Caputo es un tahúr habilidoso, pero el suyo no deja de ser un oficio que se ejerce siempre al borde de perderlo todo. Quedar expuesto con una mentira es apenas un accidente cotidiano del que uno debe reponerse rápido y seguir adelante. Pero cada vez se paga un costo de credibilidad y el prontuario del ministro ya tiene muchas páginas. Los 20 mil millones de dólares que preparaban los bancos se convirtieron en seis o siete. Esos seis o siete no aparecieron

Es por eso que el gobierno, ante la cercanía de un vencimiento de 4000 millones de dólares en enero que no tiene cómo pagar, tuvo que salir a recaudar un “bono patriótico” entre empresarios amigos que se vieron beneficiados y tienen promesas de más negocios en la Argentina que proyecta Milei, directamente interesados también en la aprobación de un nuevo blanqueo y de las reformas laborales, tributarias, previsionales y penales en carpeta para los próximos meses.

Para eso les armaron una pasarela que una vez más le garantiza a jugadores muy específicos a través de herramientas direccionadas pret a porter un negocio redondo con fondos públicos. Tal como advirtió el economista de CEPA Hernán Letcher, “el gobierno publicó una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse a una tasa baja en dólares para usar esos fondos en la licitación primaria del miércoles y así mostrar una demanda inflada por el nuevo título”.

Sin embargo, los acreedores externos no compran esas mentiras autoindulgentes. Por eso fracasó el primer crawling peg, por eso fracasó el esquema de bandas y por eso va en firme camino al fracaso el nuevo crawling peg disfrazado de esquema de bandas que funciona (es una manera de decir) desde las elecciones de octubre. Por eso, no importa con qué le tiren, el riesgo país no baja. Nadie va a volver a prestar hasta no ver la plata. No es que no quieran creerle, es que no le creen.

Las voces que advierten sobre la fragilidad intrínseca que trae consigo la falta de dólares se multiplican y a esta altura ya conforman un coro, en el que se lleva el rol solista la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, que esta semana reclamó “un camino más ambicioso en la acumulación de reservas”, sobresaliendo entre otras melodías similares, de bancos internacionales como JP Morgan y Barclays, consultoras locales y hasta “próceres” liberales como Domingo Cavallo.

Caputo ya avisó: no va a acumular reservas. Eso va en contra de su único credo que es la fuga de divisas. Todo dólar que entra tiene que salir. Una gestión bulímica que es incapaz de retener riqueza y necesita atracones de miles de millones de dólares varias veces por año para no colapsar. Puro flujo, nada de stock. Es un país que funciona bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas pero no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal.

Y aquí estamos, otra vez, esperando brotes verdes que no van a brotar, una lluvia de inversiones que no figura en ningún pronóstico del clima, en una economía que funciona a plazos sobre una escenografía de industrias que se van y calles surcadas por un ejército de pibes pedaleando con la mochila vacía. Las crónicas cotidianas de familias eyectadas a la pobreza, de barrios y pueblos enteros hundidos por el cierre de una fábrica ya no son de interés de los medios cómplices.

Por momentos da la sensación de que para la dirigencia política, tanto oficialista como opositora, todavía es 27 de octubre. La inercia podrá tener algún sobresalto por la agenda de sesiones extraordinarias pero el impulso no va a durar más que hasta las fiestas, y luego difícilmente vuelva a comenzar antes de la segunda quincena de enero. Pero mientras la política se muerde la cola, el verano, omnipresente y pegajoso, cae de lleno ante una sociedad que vive a la intemperie.

Si 2024 fue el año en que había crédito por la expectativa y el reconocimiento de ciertos resultados, 2025 fue el año del estancamiento, la aparición disruptiva de escándalos de corrupción y un voto de confianza ante la falta de alternativa y el riesgo de una crisis. El crédito social no parece tener mucha cuerda más sin resultados concretos. Los próximos pasos del gobierno parecen más orientados a aprovechar al máximo esa ventana de oportunidad que a revertir el descontento.