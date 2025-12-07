GP de Abu Dhabi: el motivo por el que Lando Norris no fue sancionado al rebasar por fuera de la pista

Norris consiguió su primer campeonato del mundo.

Con la victoria de Max Verstappen en Qatar, Lando Norris había quedado con solo 12 puntos de ventaja sobre el neerlandés a falta de una fecha para el cierre de la temporada, por lo que necesitaba de un podio para conseguir su primer campeonato de la Fórmula 1. Si bien salía segundo, el inglés perdió la posición con Oscar Piastri en la largada y quedó relegado al tercer lugar, posición que perdió con su ingreso a boxes en la vuelta 17.

Tras cambiar los neumáticos, el piloto británico volvió a la pista en el decimoprimer lugar y comenzó a recuperar posiciones, mientras que en la delantera se mantenía Verstappen delante de Piastri y Yuki Tsunoda. A pesar del tránsito, Norris no tardó demasiado en volver a ponerse a un paso del podio y quedó detrás del japonés, que había recibido la orden de hacerle perder tiempo al favorito de McLaren.

Fue ahí cuando el piloto nipón intentó cubrirle los espacios a Norris en la recta, donde el líder del campeonato se impuso al superarlo por fuera de los límites de pista, lo que generó todo un debate en torno a por qué no fue penalizado. Si bien la maniobra quedó anotada bajo investigación por los comisarios, lo cierto es que el que recibió la sanción de cinco segundos fue Tsunoda debido a que no está permitido zigzaguear en pista para evitar un rebase.

Esto se debe a lo peligroso que puede resultar un zigzagueo para tapar a un rival en la F1, pero todavía seguía la incógnita con respecto al accionar del británico, que optó a rebasar por el interior en lugar de ir por la derecha y evitar irse por afuera. No obstante, la FIA interpretó que Norris excedió los límites de pista al intentar evitar el contacto con el japonés, ya que pudo haber quedado fuera de la carrera y echar a perder su campeonato.

Desde la transmisión de la F1, advirtieron que fue una maniobra arriesgada por parte del inglés, que tenía coche de sobra para pasar a Tsunoda en la siguiente vuelta, en especial porque el piloto de Red Bull todavía debía la parada. Sin embargo, Norris cumplió con el rebase y terminó la carrera en el tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi, justo el necesario que necesitaba para mantener el liderato en la tabla y ganarle el campeonato a Verstappen por apenas dos puntos.

Así quedó el campeonato de la F1.

Fin de ciclo para Tsunoda

Tras el GP de Qatar, Red Bull confirmó que Yuki Tsunoda no se mantendrá en la Fórmula 1 en 2026, puesto que su asiento al lado de Max Verstappen será ocupado por Isack Hadjar, quien este año fue la revelación en Racing Bulls. El equipo de Faenza, por su parte, seguirá con Liam Lawson y reemplazará al piloto galo con Arvid Lindblad, una de las estrellas de la temporada en la Fórmula 2.