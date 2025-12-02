Red Bull cerrará el año en el tercer lugar de Constructores.

El 2025 fue un año complejo para Red Bull, que comenzó la temporada con Liam Lawson como reemplazante de Sergio Pérez, aunque el pobre rendimiento del neozelandés hizo que pierda su asiento con Yuki Tsunoda en tan solo dos fechas. Desde la tercera cita en adelante, el japonés fue el encargado de acompañar a Max Verstappen en el campeonato de la Fórmula 1, aunque sus resultados tampoco estuvieron a la altura.

De hecho, la partida de Honda a Aston Martin había puesto en duda la continuidad del piloto nipón en la escudería austriaca, sobre todo con la brillante temporada que tuvo Isack Hadjar con Racing Bulls. Si bien el francés había manifestado que preferiría tener un año más en la sede de Faenza para desarrollarse antes de dar el salto al primer equipo, Red Bull confirmó este martes que será el nuevo compañero de Verstappen para 2026.

A través de sus canales oficiales, el equipo de Milton Keynes confirmó que su dupla para la siguiente temporada será Verstappen-Hadjar, mientras que Racing Bulls mantendrá a Lawson, pero no volverá a contar con Tsunoda. Apenas unos segundos después del anuncio de Red Bull, la escudería filial reveló que el último asiento será ocupado por Arvid Lindblad, uno de los protagonistas de la Fórmula 2 que tendrá su debut en la máxima categoría.

El británico ganó dos carreras este año en la F2, resultados que estuvieron cerca de adelantar su debut en la F1 debido a la posible suspensión que acarreó Verstappen tras el incidente en el GP de España con George Russell. Incluso, Lindblad recibió su Superlicencia para quedar habilitado para competir, algo que finalmente hará el próximo año al completar la grilla.

Ahora bien, esto no significa un adiós definitivo a Tsunoda, quien, aunque no seguirá siendo uno de los protagonistas de la máxima categoría, sí tendrá un lugar asegurado dentro de la estructura de Red Bull. Entre los varios comunicados emitidos por la escudería, se informó que el japonés se mantendrá como piloto de reserva y piloto de pruebas, de manera que podría competir como suplente ante cualquier eventualidad, además de que se seguirá vinculado al paddock de la F1.

Hadjar sumó un podio en esta temporada.

Todos los pilotos confirmados para la F1 2026