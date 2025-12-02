Vuelve la lluvia: en qué parte del país se esperan tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Quedan los últimos días de primavera en Argentina y comienza a acercarse el verano. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que esta semana algunas provincias volverán a tener tormentas fuertes. Además, podría haber granizo y actividad eléctrica en ciertas zonas del país.

En qué provincias va a llover durante esta semana

El SMN lanzó una alerta amarilla para Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Estas provincias tendrán tormentas fuertes durante la madrugada del miércoles 3 de diciembre. La actividad podría llevar a padecer lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente y la eventual caída de granizo.

Mientras que las ráfagas de viento pueden superar los 70 km/h. Además, señalaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 55 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En los siguientes días de la semana las precipitaciones se irían de estas provincias y se podrían desplazar al sur del país, afectando a Ushuaia, Río Gallegos.

Alerta amarilla en Salta y Jujuy: las recomendaciones del SMN

Si bien la alerta amarilla es el nivel más bajo de advertencia del SMN, los especialistas señalan que durante estos fenómenos meteorológicos pueden producir daños y generar interrupciones de actividades cotidianas. Desde el SMN recomiendan:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Segunda semana de diciembre: qué esperar

Entre el lunes 8 y hasta el domingo 14 de diciembre, se espera que haya precipitaciones por encima de los valores normales en gran parte del país. De acuerdo al sitio especializado Meteored, el incremento en la inestabilidad llegará a Argentina, pero también afectará Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay, de acuerdo a la proyección del modelo del Centro Europeo (ECMWF).

Según los especialistas, solo el extremo noreste argentino mantendría lluvias por debajo de los valores medios. En detalle, Misiones, Corrientes, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa serían las únicas áreas con acumulados inferiores a los promedios dentro del cono sur.