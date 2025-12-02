La mega construcción de 14 kilómetros que unirá la Argentina con el Pacífico: atravesará la cordillera.

Al fin estaría viendo la luz el proyecto vial que une la Argentina con el Pacífico. Se trata de Agua Negra, una obra de 14 kilómetros y 4000 metros de altura, que atraviesa nada menos que la Cordillera de los Andes. Se trata de un corredor vial internacional que busca conectar a la provincia de San Juan, en Argentina, con la Región de Coquimbo, en Chile, y que tuvo su parate durante el gobierno de Mauricio Macri.

Es una de las obras más ambiciosas que tienen por delante Argentina y Chile, ya que sería un brazo del comercio internacional entre ambos países. En este sentido, Mario Schiavone, cónsul chileno, expresó a Diario Huarpe: "Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca. Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará. Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo".

Chile avanza con el paso de Agua Negra.

En lo que respecta a la etapa en la que se encuentra el proyecto, el cónsul explicó: "Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor", y agregó sobre el proceso del lado argentino: "Tengo entendido que hay voluntad de comenzar. Lo importante es que el paso siga siendo un espacio de integración y desarrollo, porque más allá de los plazos del túnel, la integración ya es una realidad que se vive año tras año".

El paso de Agua Negra: cómo es la obra vial que une Argentina y Chile

El paso de Agua Negra ya existe, pero con sus limitaciones. Se trata de un cruce montañoso que solo se habilita en verano, cuando las condiciones climáticas lo permiten. La obra vial sobre este paso está pensada para que aquello ya no ocurra más, es decir, funcione a lo largo de los 365 días del año. De concretarse la obra, se reducirían considerablemente los trayectos entre Argentina y Chile, principalmente en la conexión con los puertos chilenos, como Coquimbo.

Desarrollar el paso Agua Negra fue un proyecto propuesto por el último mandato de CFK en el marco del Eje Capricornio, pero durante el Macrismo la obra sufrió de un gran parate. La misma contaba con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ya había superado etapas de planificación y diseño técnico.