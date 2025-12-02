Legislatura bonaerense: Kicillof consiguió la luz verde para el endeudamiento y se aprobaron nuevas autoridades

Los nuevos 46 diputados y diputadas bonaerenses juraron en sus cargos y, luego, eligieron nuevas autoridades legislativas. La presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense volvió a estar en manos de Alejandro Dichiara, un hombre directo de la dos veces Presidenta. En paralelo, todo parece estar listo para que este miércoles, con la vieja composición del pleno -que tiene mandato hasta el miércoles de la semana que viene- se apruebe el endeudamiento pedido por el gobernador Axel Kicillof.

Tras asumir en el cargo, Dichiara agradeció a “Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa por el voto de confianza”. “Vamos a tener un equipo de trabajo que llevará adelante el funcionamiento de la Cámara”, dijo y agregó el año entrante, “haremos una nueva rotación en las autoridades”, volviendo a estar en manos del massismo. En tanto, Dichiara confirmó al secretario administrativo del cuerpo, a Miguel De Lisi.

Párrafo aparte merecen las declaraciones de Dichiara quien, al hablar nuevamente como Presidente, se refirió al pedido de endeudamiento pedido por Kicillof para cumplir con la deuda heredada: “El bloque de Fuerza Patria se puso a disposición y trabaja con todos su referentes y todos los bloques. Vamos a tratar de buscar todos los consensos posibles para que mañana (este miércoles) esa ley tenga la sanción conjuntamente con el Senado”. “Hay una oposición responsable y muchísimas ganas de acompañar”, remarcó y dio a entender que saldrá la tercera ley del paquete económico enviado por el Ejecutivo.

Dos negociadores del oficialismo afirmaron a El Destape que las negociaciones están "muy avanzadas" y que solo restan "detalles" para cerrarla.

Alejandro Dichiara juró como presidente de la Cámara de Diputados bonaerense

En tanto, las 4 vicepresidencias se repartieron entre el oficialismo y la oposición. La vicepresidencia quedó en manos del massista Alexis Guerrera; la primera vicepresidencia fue para el PRO, con Agustín Forchieri. La segunda fue para La Libertad Avanza, Juan Osaba; y la tercera fue para Mariano Cascallares - negociador por parte del Ejecutivo e intendente en uso de licencia de Almirante Brown. La cuarta quedó vacante, y podría ser para el radicalismo. Además, el secretario Legislativo será nuevamente Gervasio Bozzano, quien tendrá un prosecretario.

De esta manera, se reedita el sistema de rotación adoptado a finales del 2023. En el 2026 el presidente será Dichiara y en el 2027 Alexis Guerrera. Lo que implica que ambos diputados también roten la Vicepresidencia entre sí intercaladamente en los años subsiguientes.

Las nueva Cámara

Por Fuerza Patria juraron Diego Nanni, Evelyn Yanz, Carlos Puglelli, Cintia Romero, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez, Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo, Silvina Nardini, Sofía Vanelli, Ariel Archanco, Juan Martín Malpeli y Lucía Iañez.

Por la La Libertad Avanza - PRO asumieron Pablo Morillo (LLA), Analía Corvino (LLA), Maximiliano Bondarenko (LLA), Oscar Liberman (LLA), Francisco Adorni (LLA), Juan Osaba (LLA), Carla Pannelli (LLA), Héctor Gay (LLA), Mariela Vitale (LLA), Alberto Ontiveros (LLA), Florencia Retamoso (LLA), Nahuel Sotelo (LLA), Natalia Blanco (LLA - PRO), María Fernanda Coitinho (LLA-PRO), Alejandro Rabinovich (LLA - PRO), María Sotolano (LLA - PRO), Julieta Quintero Chasman (LLA - PRO) y Leticia Bontempo (LLA - PRO).

Del bloque Hechos asumieron Manuel Passaglia, Paula Bustos e Ignacio Mateucci. Por Somos Andrés Leo (Coalición Cívica) y Priscila Minnaard (UCR); y por la Izquierda Christian Castillo y Mónica Schlotthauer.