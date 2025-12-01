“El Congreso no es para conspiraciones”: desde La Rioja repudiaron el acto antivacunas realizado en el Congreso

El Ministerio de Salud de La Rioja expresó su repudio al acto antivacunas realizado en el Congreso de la Nación, organizado por una diputada del PRO, y cuestionó que el Parlamento se utilice para difundir teorías conspirativas y discursos negacionistas en lugar de respaldar las políticas públicas sanitarias que el propio Estado impulsa.

Según señalaron desde la cartera sanitaria, el panel desarrollado en el edificio legislativo promovió información falsa sobre vacunas, incluyó intervenciones negacionistas e incluso la presentación de un supuesto “experimento con imanes”.

Para el Gobierno riojano, este tipo de actividades “no solo es una falta de respeto hacia la salud pública, sino una irresponsabilidad institucional grave” en un contexto donde las coberturas de vacunación han caído a mínimos históricos y la confianza social en la inmunización viene siendo atacada de manera sistemática.

“El Congreso de la Nación no puede transformarse en escenario de la pseudociencia. La salud pública se defiende con evidencia, con políticas claras y con presupuesto”, afirmó el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, a través de sus redes sociales. En esa línea, remarcó: “Desde La Rioja trabajamos todos los días para incrementar la cobertura de vacunación, y estas acciones no solo desinforman, sino que además ponen en riesgo a la población”.

Vergara subrayó que las vacunas son “una de las herramientas sanitarias más efectivas de la historia” y recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la inmunización previene entre 3,5 y 5 millones de muertes por año, y que en los últimos 50 años salvó al menos 154 millones de vidas. “Vacunar no es una opinión: es una política pública esencial. Defender el Calendario Nacional de Vacunación es defender el derecho a la salud y la vida de nuestros niños, adolescentes y adultos”, enfatizó.

El ministro hizo especial hincapié en la importancia de la vacunación en edad escolar, teniendo en cuenta que las escuelas son espacios de alta circulación de virus y bacterias. Recordó que las vacunas protegen contra más de 20 enfermedades graves, reducen la transmisión comunitaria, evitan ausentismo escolar y garantizan un entorno educativo más seguro. “Cada dosis aplicada es un acto de protección individual y colectiva. Cada campaña que realizamos es una inversión en futuro”, sostuvo.

Finalmente, el Ministerio advirtió que la caída de las coberturas de vacunación tras la pandemia exige “mayor responsabilidad política y un compromiso activo de todos los sectores”. Y cerró con un mensaje directo a la dirigencia nacional: “Mientras los equipos de salud trabajan para llegar a las escuelas, a las familias y a las comunidades, habilitar escenarios institucionales del Estado para la desinformación es inadmisible. La salud pública se construye con evidencia, con prevención y con Estado presente”.