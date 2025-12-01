Condenan a la diputada británica Tulip Siddiq a dos años de cárcel en un caso de corrupción en Bangladés

FOTO DE ARCHIVO. La diputada Tulip Siddiq asiste a una conferencia de prensa con Richard Ratcliffe, el esposo de la trabajadora humanitaria británico-iraní encarcelada Nazanin Zaghari-Ratcliffe, en Londres, Reino Unido

Un tribunal de Bangladés condenó a la parlamentaria y exministra británica Tulip Siddiq a dos años de cárcel por un caso de corrupción relacionado con la presunta adjudicación ilegal de un terreno, informaron los medios locales.

La sentencia se dictó en rebeldía, ya que Siddiq, su tía y ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, y la hermana de Hasina, Sheikh Rehana —todas ellas coacusadas en el caso— no estaban presentes en el tribunal.

Hasina fue condenada a cinco años de cárcel y Rehana a siete, según informaron los medios locales.

Hasina, que huyó al país vecino India en agosto de 2024 en plena revuelta contra su Gobierno, fue condenada a muerte el mes pasado por la violenta represión de su Gobierno contra los manifestantes durante las protestas.

La semana pasada se le impuso una condena combinada de 21 años de prisión por otros casos de corrupción.

Los fiscales afirmaron que el terreno se asignó ilegalmente mediante influencia política y connivencia con altos cargos, y acusaron a los tres poderosos acusados de abusar de su autoridad para conseguir la parcela, de unos 13.610 pies cuadrados, durante el mandato de Hasina como primera ministra.

La mayoría de los 17 acusados estaban ausentes cuando se pronunció la sentencia.

Siddiq, que dimitió en enero como ministra británica responsable de los servicios financieros y la lucha contra la corrupción tras el escrutinio de sus vínculos financieros con Hasina, ha rechazado previamente las acusaciones como una "calumnia con motivaciones políticas".

Reino Unido no tiene actualmente un tratado de extradición con Bangladés.

Con información de Reuters