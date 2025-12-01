Mar, viñedos y tradiciones gauchas: la escapada de 3 días ideal para el verano 2026 a solo 300 kilómetros de CABA

Para quienes buscan una escapada que combine mar, los sabores de bodegas locales y el encanto de las tradiciones gauchas, la costa argentina ofrece una propuesta perfecta para el verano 2026. A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se encuentra un itinerario de tres días que une Cariló y General Madariaga.

El recorrido comienza en Cariló, uno de los balnearios más exclusivos de la provincia. Esta ciudad, rodeada de un gran bosque y un desarrollo urbanístico protegido, invita a relajarse.

Durante el primer día, el paseo por el centro comercial a cielo abierto se transforma en un plan imperdible: gastronomía, diseño y naturaleza conviven en un mismo circuito. La cercanía con la playa hace que cualquier momento sea ideal para caminar junto al mar o esperar el atardecer.

Cariló y General Madariaga, una escapada espectacular con gastronomía, campo y mar

El segundo día propone un cambio de escenario. A solo 40 minutos de viaje, General Madariaga posee una calidez típica de la cultura rural bonaerense.

Conocida como “El Pago Gaucho”, esta localidad conserva un profundo vínculo con las raíces criollas. Su casco histórico ofrece un recorrido por museos, arquitectura tradicional y talleres donde artesanos locales mantienen vivas técnicas ancestrales. Además, sus lagunas -Salada Grande y Los Horcones- permiten disfrutar de actividades al aire libre como la pesca y el avistaje de aves.

Uno de los puntos más llamativos de la jornada es la visita al viñedo Antiguo Legado, un proyecto familiar ubicado en el paraje rural Macedo. Allí, los turistas pueden caminar entre los viñedos, conocer el cultivo experimental de kiwi y participar de degustaciones de varietales rosé y tintos acompañados por una tabla de fiambres y quesos artesanales.

Al finalizar el día, el regreso a Cariló invita a una última caminata por el bosque o un momento de descanso frente al mar antes de dormir.

El tercer día marca el regreso a la ciudad, después de haber disfrutado de la playa, el campo y de distintos sabores bien argentinos.

Cómo llegar

La forma más rápida de ir a Cariló desde CABA es en automóvil. El recorrido es directo: hay que tomar la ruta provincial 2 y en poco más de 4 horas se llega a destino.