El pueblito de menos de 100 habitantes desde donde se pueden ver ballenas: es ideal para ir en el verano 2026

La temporada 2026 está por arrancar y muchas familias argentinas ya empiezan a descansar, al menos por unos días. Argentina tiene paisajes y climas tan diversos que no hace falta irse a otro país para pasar unas vacaciones de ensueño.

Una de las provincias recomendadas, sobre todo en verano, es Chubut. Allí existe un pueblo muy poco habitado ideal para conectarse con la naturaleza y ver ballenas.

Se trata de Cabo Raso, una localidad costera ubicada sobre la ruta provincial 1 entre las ciudades de Camarones y Rawson y a 170 kilómetros de Trelew. A pesar de que es un antiguo asentamiento patagónico con menos de 100 habitantes, se convirtió en uno de los lugares más buscados para quienes buscan unas vacaciones distintas.

Aunque su acceso es por la llamada Ruta Azul, un camino que acompaña la inmensidad del Atlántico, llegar hasta allí es parte de la experiencia.

Cabo Raso, un lugar para conectar con la naturaleza

Cabo Raso es un sitio donde la desconexión es básicamente una condición: no hay señal de celular y la electricidad funciona de manera autosustentable. Este detalle, lejos de ahuyentar turistas, lo convierte en un refugio perfecto para quienes buscan un descanso real.

Qué hacer

Una de las grandes razones para visitar este rincón patagónico es el avistaje de fauna. En la zona se pueden observar lobos marinos, guanacos, aves típicas de la región y, en ciertos momentos del año, ballenas que se acercan a la costa. Es uno de los pocos puntos del país donde es posible verlas incluso desde la costa.

En este sentido, sus playas remotas atraen a fanáticos del surf que buscan olas contundentes y un entorno para practicar en soledad. Además, tiene unos atardeceres increíbles, perfectos para los aficionados a la fotografía.

Para quienes piensan ya en la temporada 2026, Cabo Raso aparece como una gran opción: naturaleza salvaje, tranquilidad absoluta y una experiencia rústica que invita a desconectar para volver a conectar con lo esencial.