Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 1 de diciembre

Temperaturas entre 17 y 28 grados marcarán un lunes cálido, con ambiente húmedo y cielo parcialmente nublado

El clima en Córdoba para este lunes anticipa una jornada marcada por condiciones variables que mantienen la atención sobre el pronóstico del tiempo. Las previsiones indican inestabilidad y un progresivo ascenso térmico, aunque los detalles más relevantes sobre la evolución del día se desarrollan en los apartados siguientes.

Temperatura y condiciones generales del clima

El lunes 1 de diciembre presentará una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que llegará a los 28 grados. La jornada se caracterizará por un ambiente cálido, con un ascenso térmico moderado respecto de días anteriores.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día, con humedad elevada y una marcada inestabilidad atmosférica. Estas condiciones son resultado de la continuidad de aire húmedo en capas bajas de la atmósfera, que sostiene la posibilidad de precipitaciones aisladas en distintos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para la mañana

La mañana comenzará con un escenario inestable y con probabilidad de lluvias cercana al 90%. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado, no se descartan chaparrones aislados impulsados por el ingreso de viento leve del sudeste, con velocidades próximas a 5 km/h.

El pronóstico del tiempo para esta primera parte del día anticipa un ambiente templado, con un incremento gradual de la temperatura. La humedad será elevada y contribuirá a que las condiciones variables se mantengan, alternando momentos de nubosidad compacta con breves intervalos de claridad.

Clima en Córdoba durante la tarde

Durante la tarde se reforzará el ascenso térmico, alcanzando los 28 grados previstos como máxima. A pesar del aumento de temperatura, la inestabilidad persistirá, ya que la presencia de humedad y nubosidad parcial continuará generando un marco propicio para lluvias aisladas.

El clima en Córdoba se presentará cálido pero con sensación térmica moderada debido a la combinación de viento leve del sudeste y cielo parcialmente cubierto. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo elevada, sin un cambio abrupto en la configuración atmosférica.

La mañana comenzará con inestabilidad y alta probabilidad de lluvias, impulsadas por el viento leve del sudeste

Pronóstico del tiempo hacia la noche

En la noche se mantendrá la misma tendencia del día, con cielo parcialmente nublado e inestabilidad persistente. La probabilidad de lluvias continuará cerca del 90%, lo que indica la posibilidad de chaparrones intermitentes.

El viento del sudeste conservará su intensidad moderada, manteniendo la circulación de aire húmedo que limita la estabilización plena de las condiciones meteorológicas. La temperatura descenderá hacia valores cercanos a la mínima prevista, conservando un ambiente templado en el cierre de la jornada.

Evolución del clima a lo largo del día

El lunes estará marcado por un patrón atmosférico inestable e influenciado por la presencia de humedad constante. El ascenso de temperatura será notorio en relación con jornadas previas, pero no alcanzará niveles extremos debido a la cobertura nubosa parcial.

La combinación de temperatura en aumento, viento del sudeste y probabilidad elevada de lluvias favorecerá un día variable, con cambios sutiles en la intensidad de la nubosidad y posibles precipitaciones aisladas tanto en el tramo diurno como nocturno.