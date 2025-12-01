Receta de arepa: cómo hacer arepa, de dónde es y qué harina usa.

Este lunes 1 de diciembre es noche de cocina colombiana en MasterChef Celebrity. Los participantes deberán hacer platillos típicos de esa gastronomía, incluyendo la arepa, sin duda alguna uno de los símbolos culinarios más reconocidos que tiene tanto el país con capital en Bogotá como Venezuela, a tal punto que su origen suele ser tema de debate entre los ciudadanos de ambos países, tal y como ocurre con el dulce de leche entre Argentina y Uruguay; con el ceviche entre Perú y Chile o con las pupusas entre El Salvador y Honduras.

Previo a comentar como se hacen las arepas, es pertinente señalar la diferencia que hay entre la que se produce en Colombia de la que es propia de Venezuela: esta última es gruesa, crujiente y se come rellena como plato principal; mientras que la colombiana es más delgada, suave y se emplea más cmo acompañamiento. Otra disparidad radica en la harina que se usa: mientras que la venezolana usa de maíz precocida blanca; la colombiana puede usar de maíz amarillo o incluso trigo.

Una enorme variedad de arepas.

Cómo hacer arepa colombiana: ingredientes y receta paso a paso

Para poder preparar la arepa colombiana tal y como fue mostrada en MasterChef Celebrity se debe disponer de los siguientes ingredientes y en las proporciones especificadas:

250 gramos de harina precocida de maíz

200 gramos de queso campesino o mozzarella rallada

550 ml de agua tibia

30 gramos de mantequilla

Sal a gusto

Primero, se pone agua tibia en un recipiente y se le añade sal; mantequilla a temperatura ambiente y harina de maíz precocida. Luego, se mezcla e incorpora la mozzarella rallada. Una vez hecho eso, se amasa la mezcla con las manos unos minutos hasta obtener una masa suave y homogénea, para luego dejarla reposar unos cinco minutos. Una vez hecho eso, toca dividir la masa en porciones, haciendo bolas y aplastándolas con la mano para darles forma de disco, de aproximadamente un centímetro y medio de grosor.

Una vez hecho todo eso, se debe calentar una sarten con un poco de aceite y poner allí la masa de arepa, calentarla a fuego medio por unos cinco minutos y darles la vuelta para que se doren de ambos lados. Calienta una sartén con un poco de aceite y pon las arepas. Calienta a fuego medio 5 minutos y dales la vuelta para dorarlas por el otro lado. De esta forma tendremos aproximadamente cuatro porciones, a las cuáles se les puede adosar queso; pollo; carne de cerdo; morcilla; huevos y muchos otros ingredientes a gusto.