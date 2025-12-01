Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de Qatar

Red Bull está tercero en la tabla de constructores.

Con McLaren consagrado hace un par de meses, la atención de la Fórmula 1 se ha centrado en la lucha entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri por el campeonato, mientras que en la tabla de constructores el eje está puesto en el subcampeonato. De hecho, Red Bull recuperó terreno en la segunda mitad de la temporada y llegó a ponerse tercero para debatirse el segundo puesto con Mercedes.

Este fin de semana, Verstappen quedó cuarto en la sprint, pero ganó en el Gran Premio de Qatar, mientras que Yuki Tsunoda también sumó en ambas carreras, con un quinto lugar el sábado y décimo este domingo. De esta manera, Red Bull sumó varios puntos, aunque no le alcanzó para superar a Mercedes, que firmó un quinto y sexto lugar con Andrea Kimi Antonelli y George Russell en la carrera principal.

A pesar de ser campeones en constructores, McLaren fue el principal perdedor del fin de semana debido a un error estratégico al no ingresar a sus pilotos a boxes durante el Safety Car. Debido a esto, Piastri y Norris le cedieron la victoria a Verstappen, con el australiano en el segundo lugar y el británico cuarto, gracias a un inesperado despiste de Antonelli en la última vuelta que le permitió ganar una posición que parecía inalcanzable.

Por otro lado, Williams celebró el podio de Carlos Sainz en el tercer puesto, aunque Alex Albon quedó afuera de los puntos por muy poco en el decimoprimer lugar. Otros que sumaron con solo un piloto fueron Aston Martin con Fernando Alonso, Ferrari con Charles Leclerc y Racing Bulls con Liam Lawson, puesto que Isack Hadjar sufrió un pinchazo hacia el final de la carrera.

En cuanto a los equipos que quedaron en cero este domingo están Sauber, Haas y Alpine, que tampoco lograron sumar en la carrera sprint del Circuito Internacional de Lusail. Por último, con tan solo una fecha por delante, la diferencia entre Red Bull y Mercedes es de 33 puntos, por lo que la lucha por el subcampeonato se mantiene viva con los 43 puntos que brindará el GP de Abu Dhabi, mientras que Ferrari ya se quedó sin chances de subir del cuarto lugar.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Qatar

McLaren: 800 puntos. Mercedes: 459. Red Bull: 426. Ferrari: 382. Williams: 137. Racing Bulls: 92. Aston Martin: 80. Haas: 73. Sauber: 68. Alpine: 22.

Verstappen quedó a 12 puntos del campeonato.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el GP de Abu Dhabi, que se realizará en el Circuito Marina Bay. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la última fecha del campeonato: