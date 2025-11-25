Stella emitió un comunicado por la descalificación.

Luego de la victoria de Max Verstappen en el GP de Las Vegas, Lando Norris parecía confiado en que el campeonato de la Fórmula 1 finalmente llegaría en el Gran Premio de Qatar, puesto que la diferencia era de 30 puntos sobre Oscar Piastri y de 42 sobre el neerlandés. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la postcarrera en la “ciudad del juego” resultó ser una pesadilla para el británico debido a la investigación de la FIA en el garaje de McLaren.

Minutos después de la ceremonia de premiación, las autoridades de control de carrera se presentaron para hacer una revisión de los monoplazas de la escudería británica por la sospecha de que no se haya cumplido con el reglamento debidamente. Finalmente, luego de horas de espera, la FIA comunicó la descalificación de los dos pilotos por el desgaste de la plancha, que quedó por debajo de los nueve milímetros de grosor, el mínimo que establece la normativa.

Como consecuencia, tanto Norris como Piastri quedaron en cero, lo que pone en riesgo el campeonato del inglés con la presencia de Verstappen en el retrovisor, además de que produjo la apertura de una investigación en McLaren. Así lo dio a conocer Andrea Stella mediante un comunicado emitido horas más tarde, en el que señaló que los coches sufrieron demasiado marsopeo, efecto rebote, durante la carrera en el Circuito callejero de Las Vegas.

“Durante la carrera, ambos autos experimentaron niveles inesperados y elevados de ‘porpoising’ que no se habían visto en las sesiones de práctica, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo”, indicó el director del equipo de Woking. Dicho inconveniente se había visto en las vueltas finales, en las que Norris había comenzado a perder rendimiento, por lo que no se trató de un suceso voluntario, lo que eliminó sanciones peores.

“Estamos investigando las razones de este comportamiento del coche, incluyendo el efecto de daños accidentales sufridos por ambos autos, que descubrimos después de la carrera y que provocaron un incremento en el movimiento del piso. Como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria”, agregó Stella. Además, el ingeniero aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas a sus pilotos por los puntos perdidos en el campeonato, ya que Norris había terminado segundo y Piastri en el cuarto puesto.

Verstappen tiene chances de dar vuelta el campeonato.

Se enciende la lucha por el campeonato

Con tan solo dos fechas por delante hasta el final del calendario, Lando Norris se mantiene primero con 390 puntos, seguido no solamente por Oscar Piastri, sino también por Max Verstappen, que alcanzó al australiano con 366 unidades. Por lo tanto, el británico tiene dos perseguidores exactamente a 24 puntos cuando todavía quedan 58 en juego, puesto que el Gran Premio de Qatar de este fin de semana se correrá bajo el formato sprint y otorgará un máximo de 33 unidades.