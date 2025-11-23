Descalificaron a Lando Norris y Oscar Piastri y arde la definición del campeonato de la F1

Norris había terminado segundo y Piastri cuarto.

El campeonato de la Fórmula 1 parecía estar destinado a quedar en manos de Lando Norris, quien en la madrugada de este domingo quedó en el segundo lugar del Gran Premio de Las Vegas detrás de Max Verstappen. Con dicho resultado y con el cuarto puesto de Oscar Piastri, el inglés se mantenía como líder de la tabla con 408 puntos, lo que significaba una ventaja de 30 unidades sobre su compañero y 42 por encima del vigente campeón.

Dicha diferencia hacía casi imposible que al piloto británico se le escape el título, incluso con chances de consagrarse el próximo fin de semana en el GP de Qatar, pero todo cambió en cuestión de unas horas. Minutos después de las celebraciones en el podio, reporteros informaron la presencia de autoridades de la FIA en el garaje de McLaren, lo que vaticinó la investigación por una posible irregularidad en el MCL39 que fue confirmada horas más tarde.

A través de su sitio oficial, la FIA informó que tanto el coche de Norris como el de Piastri habían sufrido un desgaste excesivo de la plancha, de manera tal que quedaron por debajo del mínimo de nueve milímetros que establece el reglamento de la F1 al momento de terminar la carrera. De hecho, esta fue la misma situación que atravesó Ferrari en el GP de China, cuando Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron descalificados en la segunda fecha de la temporada.

Pasaron dos horas hasta que los comisarios de la FIA decidieron la sanción que recibió la dupla de McLaren, con los comunicados que confirmaron la doble descalificación del equipo papaya, siguiendo con el antecedente de lo sucedido con la escudería italiana. De esta manera, el clasificador final de la cita en el Circuito callejero de Las Vegas ha cambiado, con George Russell subiendo al segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli al tercero, mientras que los demás competidores ganaron dos posiciones y Haas metió a sus dos pilotos en los puntos.

Ahora bien, donde mayor impacta esta noticia es en la definición del campeonato, ya que Norris ha perdido parte de su ventaja como líder, volviendo a los 390 puntos que alcanzó en Interlagos. Por otro lado, Verstappen alcanzó las 366 unidades y quedó igualado con Piastri, de manera que ambos se encuentran a 24 puntos del británico a falta de dos fechas y con 58 puntos en juego.

Norris y Piastri quedaron en cero tras la descalificación.

Posiciones actualizadas de la F1 2025 tras la descalificación de McLaren