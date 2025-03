Ferrari todavía no ha logrado un podio en un GP esta temporada.

Después del brillante inicio de temporada en Melbourne, el Gran Premio de China ha dejado un sabor amargo en los fanáticos de la Fórmula 1 debido a lo monótona que fue la carrera del domingo. Oscar Piastri no tuvo rival en toda la jornada, Lando Norris se puso segundo en la largada y George Russell no hizo nada para avanzar y mostró conformismo con el podio, mientras que los Ferrari adelantaron a Max Verstappen, aunque luego el neerlandés recuperó el cuarto lugar en base a estrategia, talento y audacia.

Tras perder la posición con el piloto de Red Bull, Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron quinto y sexto, respectivamente, lo que le daba a la escudería italiana un total de 18 puntos para el campeonato de constructores. Sin embargo, horas más tarde, la FIA confirmó que los dos pilotos fueron descalificados de la carrera porque sus monoplazas no cumplieron con la normativa de peso tras cruzar la línea de meta.

Al igual que Pierre Gasly, también descalificado, el SF-25 del monegasco no cumplió con el peso mínimo, mientras que el coche del heptacampeón del mundo presentó un desgaste excesivo en el tablón. En ambas situaciones, los monoplazas afectados tenían un peso menor al indicado en el reglamento, lo que podría dar cierta ventaja deportiva, motivo por el que los comisarios determinaron su descalificación.

Lo curioso de esta situación es que es la primera vez en la historia de la máxima categoría que Ferrari sufre una doble descalificación en un Gran Premio, algo que jamás había sucedido desde su entrada a la F1 en 1950. Ahora bien, por fuera del toque histórico, lo cierto es que esta severa sanción ha complicado a la escudería italiana, que cayó al quinto lugar de la tabla con 17 puntos, igualado con Williams, que sumó con sus dos pilotos en China.

Cabe mencionar que la descalificación solo afectó al Gran Premio del domingo, pero no a los resultados de la carrera sprint, por lo que Hamilton mantiene su victoria del sábado y los ocho puntos resultantes. Por su parte, Leclerc había quedado quinto en la carrera corta, por lo que se hizo con cuatro unidades. Actualmente, el inglés está noveno en la tabla con nueve puntos, mientras que su compañero está décimo con ocho.

El comunicado de Ferrari tras la descalificación en el GP de China

Tras darse a conocer la doble descalificación de sus pilotos, Ferrari lanzó un comunicado para informar cuáles fueron los motivos de la sanción y limpiar su nombre de los comentarios que indicaban un intento de tener ventaja deportiva. “No hubo intención de obtener ninguna ventaja. Aprenderemos de lo sucedido hoy y nos aseguraremos de no volver a cometer los mismos errores. Está claro que no es la forma en que queríamos terminar nuestro fin de semana del GP de China”, afirmaron desde la sede de Maranello.