PAMI actualizó su lista: estos son todos los medicamentos gratis para enero 2026

Tu médico de cabecera debe cargar la receta electrónica en el sistema de PAMI.

Comenzó el año y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó su compromiso con la salud de los jubilados. Para este enero de 2026, confirmó la lista de medicamentos con cobertura total gratuita.

Este beneficio clave para más de 5 millones de afiliados está dirigido a quienes cumplen con requisitos socioeconómicos específicos, demostrando la necesidad. Si vos o un familiar son afiliados, es importante que conozcan esta información para acceder a lo que les corresponde.

Lista completa: ¿Para qué tratamientos hay medicamentos gratis?

El programa cubre patologías de alta complejidad y condiciones crónicas que requieren adherencia al tratamiento. La cobertura es del 100% del costo de los fármacos incluidos en estos grupos terapéuticos. Acá te los detallamos todos.

Para diabetes, se cubre la medicación necesaria. Los tratamientos oncológicos y oncohematológicos (para cánceres de la sangre) también están incluidos. También están cubiertos los fármacos para la hemofilia, el VIH/SIDA y las hepatitis B y C. Para personas trasplantadas, la medicación inmunosupresora post-trasplante tiene cobertura total, algo vital para el éxito de la intervención.

Más tratamientos con cobertura integral de PAMI

La lista sigue e incluye condiciones muy específicas. Hay cobertura para trastornos hematopoyéticos (de la médula ósea) y para la artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune que requiere medicación costosa.

También se incluyen los medicamentos oftalmológicos intravítreos (inyecciones en el ojo) para problemas de retina, y los fármacos para la osteoartritis (artrosis). Para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, la medicación está cubierta.

Un punto importante: los medicamentos para enfermedades fibroquísticas también forman parte del listado. Esta amplia cobertura busca dejar fuera de la ecuación financiera el estrés de conseguir remedios caros.

Requisitos económicos: ¿Vos podés acceder a este beneficio?

El acceso está sujeto a una evaluación de ingresos y patrimonio. El requisito principal es que tus ingresos netos sean menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si convivís con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite sube a 3 haberes.

Además, no podés tener afiliación voluntaria a una prepaga. PAMI debe ser tu única cobertura de salud. Tampoco podés ser propietario de más de un inmueble o de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

Están excluidos quienes posean embarcaciones, aeronaves de lujo o sean titulares de activos societarios (como partes en empresas) que demuestren una capacidad económica plena. El foco está en quienes realmente no tienen otra opción de pago.

La vía de excepción: si no cumplís todos los requisitos

¿Qué pasa si tus ingresos superan ese límite, pero los medicamentos te cuestan un dineral? Existe una solicitud por excepción. Podés presentarla si el costo mensual de tus fármacos es igual o mayor al 15% de tus ingresos.

En ese caso, tu situación se analiza de forma particular. El área social de PAMI evaluará la documentación y podrá otorgar la cobertura total si entiende que el gasto es insostenible para tus finanzas. No está todo perdido si no encajás en la regla general.

Para acceder, tus ingresos deben ser menores a 1,5 veces el haber mínimo.

Es fundamental que, si estás en esta situación, reúnas todas las recetas y presupuestos para demostrar el porcentaje del gasto. Un trabajador social de PAMI puede guiarte en este proceso especial.

Paso a paso: cómo retirar tus medicamentos gratis

El trámite es más simple de lo que parece y es digital. Primero, tenés que consultar con tu médico de cabecera asignado por PAMI. Él es quien debe indicar el tratamiento y realizar el paso clave.

El médico tiene que cargar la receta electrónica en el sistema de PAMI, dirigiendo la dispensación a una farmacia adherida. Pedile confirmación de que la receta está cargada antes de ir a retirar. Sin este paso, la farmacia no puede entregarte nada.

Una vez cargada la receta, solo tenés que acercarte a la farmacia adherida que te indiquen. Llevá tu DNI y la credencial de PAMI vigente. Si no podés ir personalmente, puede hacerlo un familiar con su DNI y una autorización simple.