Este subsidio es un aporte económico para costear un asistente en tu hogar.

Para apoyar a los adultos mayores que requieren asistencia, PAMI ofrece un Subsidio para Auxiliar Domiciliario. Este beneficio económico está destinado a afiliados jubilados y pensionados con dependencia funcional, es decir, aquellos que por limitaciones físicas o psíquicas no pueden realizar solos sus actividades cotidianas. El objetivo es facilitar la contratación de un cuidador y permitir que la persona permanezca en su hogar.

El trámite se puede realizar de forma online o presencial, pero la aprobación está sujeta a una evaluación social del organismo para determinar la necesidad real. A continuación, te detallamos quiénes pueden acceder, los pasos a seguir y la documentación requerida.

¿En qué consiste exactamente el subsidio de PAMI?

El beneficio es un aporte económico parcial (no cubre el 100% del salario) para ayudar a costear los servicios de un cuidador o auxiliar domiciliario. Esta asistencia es fundamental para tareas diarias como:

Higiene y cuidado personal.

Preparación y administración de alimentos.

Movilidad y acompañamiento.

Control de medicación y rutinas.

El subsidio busca evitar internaciones precoces y preservar la calidad de vida del adulto mayor en su entorno familiar, manteniendo sus vínculos y bienestar emocional.

Requisitos para solicitar el cuidador a domicilio

No todos los afiliados a PAMI pueden acceder al subsidio. Es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Ser afiliado titular a PAMI (jubilado o pensionado). Presentar limitaciones funcionales psicofísicas comprobables (dependencia). No contar con una red de apoyo familiar o social que pueda cubrir esa asistencia de manera efectiva. Someterse y aprobar la evaluación socioeconómica realizada por el equipo profesional de PAMI.

Paso a paso: cómo tramitar el subsidio

Tenés dos vías principales para iniciar la solicitud:

Online (recomendado): Ingresá a la página web oficial de PAMI o a la aplicación "Mi PAMI". Buscá la sección de prestaciones o subsidios y completá el formulario correspondiente. Presencial: Sacá un turno previamente y acercate a la agencia PAMI más cercana a tu domicilio. Podés solicitar el turno por teléfono o a través de la web.

El trámite puede ser iniciado por el afiliado, un familiar directo o un apoderado legal. Es crucial tener a mano toda la documentación requerida.

Documentación necesaria para presentar

Para agilizar el proceso, prepará esta documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

Último recibo de cobro (jubilación/pensión) o credencial de afiliación a PAMI .

Informe médico actualizado que detalle el diagnóstico y el grado de dependencia.

Nota de solicitud del subsidio, debidamente completada (el formulario suele proveerlo PAMI).

Consentimiento informado firmado por el afiliado o su representante.

Podés iniciar el trámite online desde la web o la app de PAMI.

¿Qué pasa después de la solicitud?

Una vez presentada la documentación, un trabajador social de PAMI se contactará para coordinar una visita domiciliaria. En esta evaluación se analiza el entorno, se confirma el grado de dependencia y se valora la real necesidad del subsidio. Este paso es excluyente y determina la aprobación o denegación del beneficio. El monto y la duración del subsidio son variables y se establecen caso por caso según la evaluación.

Si sos un adulto mayor con dificultades para valerte por vos mismo o tenés un familiar en esa situación, este subsidio puede ser un apoyo fundamental. Recordá que PAMI también ofrece otros beneficios complementarios, como la entrega gratuita de pañales para aquellos afiliados que los necesiten, los cuales también se solicitan a través de los canales oficiales del instituto.