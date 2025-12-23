PAMI lanza plan de prevención del Dengue, Zika y Chikungunya

La clave es eliminar los criaderos de agua en tu patio cada semana sin falta.

El verano llegó y con él los mosquitos, en este sentido el Progama de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó un comunicado para brindar información para prevenir la presencia del mosquito Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

En Argentina, vive tanto en regiones cálidas como templadas y en los últimos años su presencia se acrecentó, especialmente en zonas urbanas. "La mejor forma de cuidarnos de estas enfermedades es eliminar los criaderos y evitar las picaduras del mosquito. Son acciones simples que podés incorporar en tu hogar para protegerte todos los días", indican desde el organismo.

¿Cómo prevenir los criaderos de mosquitos?

La prioridad está en evitar los criaderos, esa es la mejor manera de prevenir las enfermedades que transmite el mosquito.

Desechá recipientes en desuso que puedan acumular agua.



Vaciá y cepillá objetos que acumulen agua (como colectores de aires acondicionado).



Mantené los patios, balcones y jardines limpios, ordenados y desmalezados.



Renová el agua de bebederos de animales.



Limpiá canaletas y desagües de lluvia.



Tapá o poné boca abajo recipientes que contengan agua.



Rellená floreros y porta macetas con arena húmeda.

¿Cómo es el mosquito Aedes aegypti?

Es muy importante que sepas reconocer cómo luce el Aedes aegypti. El mosquito es pequeño, de color oscuro y tiene patas con franjas blancas. Se cría en recipientes con agua. Tiene hábitos diurnos: las horas de sol son su principal momento de actividad

Hoy está presente sobre todo en zonas residenciales, por eso el contagio es principalmente doméstico.

¿Cómo hago para prevenir la picadura del mosquito?

Para reducir el riesgo de contagio te recomendamos seguir estos consejos:

Usá repelente y seguí las indicaciones del envase.

Vestí ropa clara que cubra los brazos y las piernas , especialmente al aire libre.

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas.

Protegé cunas y cochecitos con tul o telas mosquiteras .

Utilizá repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

¿Qué síntomas pueden aparecer?

Es importante consultar con el médico si tenés fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de estos síntomas:

Dolor de cabeza.

Dolores musculares o articulares (pueden ser leves o muy intensos, especialmente en chikungunya).

Cansancio o malestar general.

Náuseas o malestar digestivo.

Manchas o erupciones rojas en la piel.

Estos son los síntomas de alarma

Si presentás algunos de estos síntomas, acudí de inmediato a un centro de salud:

Sangrado de encías o nariz.

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes.

Dificultad para respirar.

Somnolencia o irritabilidad.

Señales de sangrado importante y/o complicaciones graves de los órganos.

Ante fiebre con dolor muscular, consultá al médico y no te automediques.

¿Qué no hacer?

Como primera medida, no te automediques. Evitá especialmente el consumo de aspirinas, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac y medicamentos inyectables. Ante posibles síntomas, siempre consultá con un médico.

Sobre la vacunación

Si tenés más de 60 años, es importante que consultes con tu médico antes de aplicarte alguna de estas vacunas.

Fiebre amarilla:

Forma parte del Calendario Nacional para quienes viven en zonas de riesgo: Misiones, Corrientes y Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy.

Se recomienda a las personas que viajan a zonas con circulación de la enfermedad.

Debe aplicarse al menos 10 días antes de llegar al destino.

Dengue: