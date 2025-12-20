PAMI 2025: los 2 beneficios gratuitos que podés tramitar antes de fin de año

Podés solicitar hasta dos pares de anteojos por año con receta médica.

Si sos jubilado, pensionado o afiliado al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), tenés la oportunidad de acceder a beneficios gratuitos esenciales para cuidar tu salud y bienestar. Con el objetivo de aliviar la economía de los adultos mayores, el programa ofrece durante diciembre dos prestaciones clave sin costo: anteojos recetados y elementos de apoyo para la movilidad y el cuidado en el hogar. Acá te explicamos todo lo que tenés que saber para hacer el trámite fácilmente y aprovechar estos programas antes de que termine el año.

¿Cuáles son los dos beneficios gratuitos de PAMI?

El PAMI brinda una cobertura social integral a más de cinco millones de afiliados. Entre sus prestaciones, dos se destacan por su impacto directo en la calidad de vida y son de acceso gratuito con prescripción médica.

Anteojos recetados sin costo:

Podés solicitar hasta dos pares de lentes por año. Las opciones son: Un par para visión cercana y otro para visión lejana .

O, de manera alternativa, un par de lentes bifocales.

La obra social cubre el 100% del costo tanto de los cristales como del armazón, según la indicación de tu oftalmólogo. Recordá que la receta médica tiene una validez de 150 días para realizar el trámite. Elementos de apoyo para movilidad y cuidado:

Este programa está pensado para personas con movilidad reducida o que necesitan cuidados especiales en el hogar. Incluye la provisión de insumos como: Colchones antiescaras (para prevenir úlceras por presión).

Inodoros portátiles.

Trapecios para cama (barrales de asistencia).

Requisitos y paso a paso para tramitarlos

El proceso para acceder a cualquiera de estos dos beneficios es sencillo y podés gestionarlo de diferentes maneras.

¿Qué necesitás?

Estar afiliado y al día con PAMI.

Tener la prescripción médica actualizada (orden) correspondiente: Para anteojos: receta de un médico oftalmólogo. Para elementos de apoyo: orden de un médico clínico, geriatra o especialista acorde a tu necesidad.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los elementos para movilidad reducida incluyen colchones y inodoros especiales.

¿Cómo realizás el trámite?

Tenés tres canales disponibles:

Gestión online (recomendada): Ingresá a la página oficial de Mi PAMI con tu usuario y contraseña. En la sección de prestaciones o trámites, buscá la opción correspondiente a "Anteojos" o "Elementos de apoyo" y completá el formulario con los datos de la receta. De manera presencial: Podés acercarte a la sede de PAMI más cercana a tu domicilio con la documentación requerida. Es recomendable solicitar un turno previamente por teléfono o a través de la web para evitar demoras. A través de tu médico: En muchos casos, el profesional que te atiende puede iniciar la gestión directamente mediante una Orden Médica Electrónica (OME), agilizando el proceso.

Tené en cuenta que el trámite puede ser realizado personalmente por el afiliado, o por un familiar o apoderado que presente la documentación necesaria y una autorización simple.

Consejos clave para una gestión exitosa