Javier Milei llega a Davos: la agenda del mandatario y su encuentro con empresarios

El presidente Javier Milei arriba a Zurich, Suiza, para participar desde hoy en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor británico y el miércoles hará su exposición ante el auditorio del encuentro que todos los años reúne a presidentes, CEOS y empresarios.

La delegación presidencial partió a las 21 del lunes con planes de aterrizar a las 15.30 de este lunes, jornada en la que Milei encabezará a las 17 (hora argentina) un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

La comitiva argentina está integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para el miércoles, en tanto, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

A las 11.30, Milei se reunirá con CEO’s de bancos globales y con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

El discurso de Milei tendrá lugar el miércoles a las 11.45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce, aunque no hay pedido formal de audiencia.

Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs), además de Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas: la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 14 de la Argentina, el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva emprenderá el regreso al país y el aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.