En el marco de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei se presentará el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar la ocasión para mostrarse como referente de la derecha global, difundir su agenda "anti-woke" y mantener reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales. En el viaje buscará encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afianzar vínculo tras el ataque a Venezuela.
Javier Milei llega a Davos: la agenda del mandatario y su encuentro con empresarios
El Gobierno endurece el acceso a los subsidios energéticos: quiénes quedan afuera
El Ministerio de Economía reglamentó el nuevo esquema de subsidios energéticos y estableció criterios patrimoniales que permitirán excluir a hogares del beneficio, aun cuando cumplan con el tope de ingresos.
El presidente Javier Milei arriba a Zurich, Suiza, para participar desde hoy en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor británico y el miércoles hará su exposición ante el auditorio del encuentro que todos los años reúne a presidentes, CEOS y empresarios.
La delegación presidencial partió a las 21 del lunes con planes de aterrizar a las 15.30 de este lunes, jornada en la que Milei encabezará a las 17 (hora argentina) un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.
La comitiva argentina está integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para el miércoles, en tanto, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.
A las 11.30, Milei se reunirá con CEO’s de bancos globales y con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.
El discurso de Milei tendrá lugar el miércoles a las 11.45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce, aunque no hay pedido formal de audiencia.
Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs), además de Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).
El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas: la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.
A las 14 de la Argentina, el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva emprenderá el regreso al país y el aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.
El Presidente partió directo a Suiza este lunes a las 21 para llegar el martes a las 14 (hora Argentina). Tendrá reuniones privadas con referentes del sistema financiero global y buscará cruzarse con Trump.
El presidente Javier Milei empieza una semana de alto voltaje político con la gira a Davos, Suiza, donde participará de la cumbre que reúne a la élite financiera global entre el 19 y el 23 de enero. La última vez que Milei asistió a ese foro dio un duro discurso contra la "ideología woke" e hizo una férrea defensa del libro mercado. A diferencia del año pasado, esta vez Milei compartirá foro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump de quien se espera que marque la agenda de los gobiernos de de derecha, aunque según dijeron fuentes de la Casa Blanca a AFP Trump dedicará gran parte de su discurso a atender al frente interno, con posibles anuncios económicos.
Puerto de Ituzaingó paralizado: apuntan contra la "falta de decisión política" de Milei
La obra fue inaugurada hace seis meses, pero se encuentra inactiva. Desde el sector industrial advierten que "las condiciones están", pero este "es un tema más político que logístico".
A más de seis meses de su inauguración oficial por el exgobernador Gustavo Valdés, el puerto de Ituzaingó continúa inactivo. El sector industrial advierte que la parálisis de esta obra no se debe a fallas técnicas, sino a una marcada "falta de decisión política" por parte del Gobierno nacional. Esta demora frena la competitividad de sectores estratégicos como el maderero y el yerbatero, que dependen de esta vía para sus exportaciones.
Milei se va a Suiza confiado en que la reforma laboral sale y sin cambiar una coma
El Presidente parte rumbo a Davos donde podría volver a encontrarse con Donald Trump. En Argentina dejó delegados a los Menem, Santilli y Bullrich para sacar la reforma laboral en febrero.
El Gobierno empieza a dar los primeros pasos en las negociaciones finales para intentar sacar la reforma laboral en febrero. Javier Milei viaja al Foro de Davos en Suiza con la certeza de que obtendrá la ley y pretende que sea sin realizar ninguna modificación. El Presidente dejó como delegados a los Menem (Martín y "Lule"), Diego Santilli y Patricia Bullrich como encargados, con la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni.