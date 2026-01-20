El mal pronóstico para la industria que esconde el crecimiento del PBI en 2026

La previsión optimista sobre el PBI en 2026, que ratificó el Fondo Monetario Internacional en las últimas horas, esconde un mal pronóstico para la industria, ya que los sectores que básicamente incidirán en el crecimiento de la actividad este año están alejados de la economía real, y son generadores de poco empleo.

Este último lunes, el FMI publicó su Monitor Económico Mundial (WEO), en el que ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina, con un crecimiento del PBI del 4% tanto en 2026 como en 2027.

Estas cifras posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027. Argentina superará ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.

El país también queda bien ubicado respecto a las otras dos economías más importantes de la región, ya que, según el FMI, Brasil desaceleraría su ritmo de crecimiento del PBI al 1,6% en 2026 (con un repunte al 2,3% en 2027), mientras que México mantendría tasas moderadas de 1,5% en 2026 y 2,1% en 2026.

De este modo, el organismo de crédito mantuvo sin cambios el pronóstico para Argentina que había anticipado en el WEO de octubre previo, sin acusar impacto de la escasa recuperación de la actividad ni de la mayor inflación a la esperada en los meses post electorales.

Aunque con algo más de moderación, el sector privado local también es optimista. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, elaborado con los pronósticos de consultoras y bancos a fines de diciembre, prevé una suba del PBI del 3,5% en 2026, que se reduce a un 3,3% para el top 10 de los que más acertaron previamente.

Los sectores que realmente crecerán en 2026

Las cifras, tanto del Fondo como de las consultoras locales, llaman la atención: el crecimiento del 4,5% estimado para 2025 es mayormente producto de un "efecto de arrastre" estadístico tras el desplome de 2024. Justamente, porque la economía real, y más específicamente el consumo, continúan estancados o con números en rojo según el sector.

Sin embargo, el escenario de crecimiento del PBI en 2026 y el de estancamiento de la economía real no son incompatibles. Esto se debe a que la industria manufacturera no está entre los sectores que traccionarán la economía este año, advirtieron a este medio diversos analistas que participan regularmente del REM del BCRA.

"No veo a la economía real creciendo realmente" en 2026, señaló a El Destape, en ese sentido, Pablo Bercovich, economista experto en pymes de la consultora EPyCA, quien añadió que uno de los sectores que, al contrario, liderarán el crecimiento este año es el de la intermediación financiera.

Andrés Asiain, titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), precisó que los rubros que harán crecer al PBI en 2026 son, "por un lado, el sector primario, impulsado especialmente por hidrocarburos y minería", en el marco estructural del desarrollo de Vaca Muerta y de la necesidad global de minerales. Y, por el otro, "sectores de servicios que no compiten con importaciones, tanto servicios regulados como servicios públicos", además de la construcción.

Por su parte, y en un sentido similar, Juan Luis Bour, director de FIEL, detalló que para este año proyectan que los sectores Agro, Pesca, Minería, Servicios Financieros, Construcción y Servicios de electricidad, gas y agua traccionen el PBI por arriba del promedio. En cambio, estiman que Comercio y Transporte subirán en el promedio y que el resto de los rubros lo harán por debajo del promedio.

Es decir, los sectores que empujarán el PBI son, fundamentalmente, de mano de obra no intensiva, por lo que tendrán poco impacto en la creación de empleo. El único rubro que sí podría generar una cantidad de puestos de trabajo significativa es el de la construcción, aunque tras dos pésimos años de pérdida de cientos de miles de empleos por la recesión y la parálisis de la obra pública.

En definitiva, el escenario de este año no será muy diferente de lo ocurrido en 2025, cuando el Gobierno logró evitar la recesión técnica solo gracias al enorme crecimiento de la intermediación financiera y de la recaudación impositiva. En el último EMAE del Indec, de octubre pasado, la industria se derrumbó un 2,7% interanual.