El FMI ratificó sus perspectivas positivas sobre Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027. El organismo ya había elogiado la perfomance del país en 2025 y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Lo que no menciona el organismo es que el incremento proyectado está basado en el impulso de sectores primarios que no generan empleo.

De acuerdo a un informe del FMI, estas cifras posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027. Argentina superará ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.

En la comparación directa con las potencias del bloque, el dinamismo local sobresale: mientras Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6% en 2026 (con un repunte al 2,3% en 2027) y México mantendría tasas moderadas de 1,5% y 2,1%, respectivamente,

Siempre según el trabajo del FMI, a nivel global, el país se destaca en el tablero de las 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial. De acuerdo al “Panorama Económico Mundial” (WEO), el país se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado, siendo superada únicamente por mercados emergentes de alto dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.

Nuevo crédito con la CAF por U$S 400 millones

El Gobierno acordó un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 400 millones que en lo formal está destinado a mejorar el sistema eléctrico, pero que en lo práctico mejora las reservas internacionales. La medida se oficializó a través del Decreto 23/2026, publicado el 19 de enero de 2026 en el Boletín Oficial publicado este lunes.

Esta operación hay que enmarcarla dentro de los continuos anuncios sobre créditos cedidos por organismos multilaterales, que arman un mecanismo de “roll over” similar al que se produce con el sector privado.

Todos los meses se conocen acuerdos de este tipo que, en definitiva, vienen a compensar pagos por préstamos tomados en el futuro. En la forma, este dinero es para la ejecución del “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”.

En esta oportunidad, el programa cuenta con cuatro componentes de ejecución: el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía; la mejora en la focalización de los subsidios; la promoción del consumo eficiente de los recursos; y otros gastos operativos. En esa línea, el Ministerio de Economía actuará como el organismo ejecutor a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría Legal y Administrativa.