El FMI pidió a Milei atender la inflación y el empleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el nuevo programa del Banco Central por habilitar el reinicio de la acumulación de reservas, pero advirtió que el gobierno de Javier Milei también debe atender la baja de la inflación, el crecimiento y la creación de empleo. Además, adelantó que en febrero vendrá al país la próxima misión del organismo, con el objetivo de avanzar en la revisión de las metas de diciembre pasado.

Se trató de la primera declaración oficial del FMI luego de que el BCRA anunciara la nueva "fase de remonetización", a mediados de diciembre pasado, a partir de la cual se resignó a acelerar la suba de las bandas cambiarias para retomar la compra de reservas, que se había interrumpido tras la salida del cepo en abril.

"Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes a los marcos monetario y cambiario, incluyendo la introducción de un programa de compra de reservas de divisas previamente anunciado", destacó al respecto Julie Kozack, la vocera del Fondo, en su conferencia de prensa regular.

En ese sentido, Kozack agregó que "la acumulación de reservas ha comenzado el año a un ritmo más rápido de lo previsto", ya que "las compras de reservas del Banco Central han superado el 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días", que era el objetivo anunciado inicialmente por la entidad que dirige Santiago Bausili.

Pero, al mismo tiempo, el FMI advirtió que todavía le queda un largo camino por recorrer al Gobierno al señalar que "una implementación más sostenida y generalizada del programa económico de las autoridades será clave para consolidar la estabilidad que hemos observado", según dijo Kozack.

En el contexto de la nueva etapa post electoral, la vocera del Fondo hizo hincapié en que Milei debe atender la mejora en la economía real, al alertar que ese programa económico debe aplicarse "de manera que se equilibren los objetivos de desinflación, estabilidad externa, crecimiento y empleo".

El FMI realizó esta advertencia pese a destacar que la inflación de 2025 fue "la más baja en Argentina en ocho años", y luego de siete meses consecutivos en los que la suba de precios se aceleró, para cerrar diciembre en un 2,8% mensual.

Además, el Fondo reveló que se encuentra "trabajando cercanamente con otros socios bilaterales y multilaterales para estos objetivos compartidos", aunque no precisó si esto incluye la posibilidad de un nuevo financiamiento. Para la devolución del tramo del swap con Estados Unidos utilizado y para el pago de los vencimientos por 4.300 millones de dólares, el Gobierno debió apelar a un nuevo endeudamiento con bancos privados y, probablemente, con algún organismo multilateral, aunque no se reveló oficialmente de cuáles se trata.

La próxima misión del FMI llegará a Argentina en febrero

Por otra parte, Kozack adelantó que en febrero próximo vendrá la próxima misión del FMI al país, sin detallar en qué días, con el objetivo de trabajar en la aprobación de las metas de la revisión pasada, que tienen fecha de corte a fin de diciembre.

Pese a las preguntas de El Destape y otros medios, el FMI evitó confirmar si otorgará un waiver (perdón parcial por el incumplimiento de alguna de las metas). Aun así, se descuenta que Argentina quedó lejos de cumplir con la meta de acumulación de reservas netas, por lo que esta herramienta será necesaria.

Kozack tampoco lo descartó, ya que comentó que recién cuando la misión técnica del organismo esté en Buenos Aires habrá "discusiones sobre metas y waivers", una afirmación que difícilmente hubiera hecho si no se diera por obvio que este perdón será necesario.