De hermano a hermano: Juan Pablo Valdés asumió como nuevo gobernador de Corrientes

En un pasamanos entre familia, Juan Pablo Valdés juró y asumió este miércoles sus funciones como gobernador de Corrientes. El primer acto se llevó adelante en la Legislatura, donde prestó juramento ante la Asamblea Legislativa. Luego, se trasladó a Casa de Gobierno, donde recibió los atributos del mando: el encargado de colocarle la banda y darle el bastón fue su hermano, Gustavo.

Con la presencia de sus pares Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y con las conversaciones por la elección del nuevo titular del Comité Nacional de la UCR como telón de fondo, Gustavo Valdés cerró su ciclo al frente del territorio correntino entregando el mando y preparándose para el desafío inmediato que se trazó el día que aceptó encabezar la boleta de Vamos Corrientes al Senado provincial.

A ninguna de las dos ceremonias asistieron representantes del Gobierno nacional. Hace pocos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la provincia y se llevó el compromiso de apoyo a las reformas que impulsa la administración de Javier Milei. Este jueves, Nación presentó oficialmente su proyecto de reforma laboral en el Congreso. La iniciativa tan largamente anunciada ingresó por el Senado y ahora deberá tratarse en el Poder Legislativo. La propuesta impulsa profundos cambios regresivos en materia de indemnizaciones por despido, pago de salarios, horas extras y vacaciones.

En el mensaje que envió a la Legislatura, Juan Pablo Valdés señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas". Momentos después, en Casa de Gobierno, volvió sobre el tema y remarcó que el equilibrio fiscal, un valor que pondera la gestión de LLA para justificar el ajuste sobre el pueblo, es en Corrientes “una práctica que se viene sosteniendo hace años”. El panorama para los correntinos es desolador: aumentos desmedidos, despidos y pérdida de poder adquisitivo componen un fin de año con incertidumbre.

Pese a la cercanía con el modelo de ajuste, Valdés decidió no hablar del Presidente, pero aseguró que los cambios sociales “obligan a repensar la formación de talento, la protección del empleo y las nuevas políticas sociales”. "Si bien este contexto abre oportunidades, también presenta el desafío de la reducción de la obra pública nacional, lo que obliga a la provincia a reordenar prioridades y buscar nuevas formas de financiamiento. El foco debe estar en un Estado eficiente, moderno y transparente que garantice reglas claras”, enfatizó.

La jura de Valdés fue un intento de demostración de fuerza de los gobernadores de la región. Además de Zdero, y Pullaro, dijeron presente la vicegobernadora de Entre Ríos; Alicia Aluani, y el exgobernador de Misiones Hugo Passalacqua. También representantes de departamentos paraguayos y referentes de la entidad nacional Yaciretá y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Al ser consultados por la prensa, algunos mandatarios se manifestaron: el chaqueño Zdero no perdió la oportunidad de cuestionar con su habitual virulencia al peronismo y habló de que los correntinos “no están infectados de kirchnerismo”. Aliado férreo del jefe de Estado, habló sobre la demorada construcción del segundo puente entre ambas provincias y si bien reconoció que las tareas no avanzan hace un año, se podría “buscar alternativas de inversión, como un esquema tipo RIGI, para concretar la obra”.

Asumió Juan Pablo Valdés: el nuevo Gabinete del gobierno de Corrientes

El nuevo Gabinete cuenta con nombres que debutarán de la mano de Valdés en el Ejecutivo provincial. Hasta ahora, el intendente de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli, ocupará la Secretaría General de la Gobernación, un área estratégica para la administración de la que depende la coordinación de políticas públicas y áreas de gobierno.

En el plan de continuidad con renovación que encarna el flamante mandatario, Fornaroli es una de las figuras más destacadas. Cumplirá 36 años el 31 de diciembre y gobierna desde 2019 la ciudad ubicada en el sur provincial, cuando con 29 años reemplazó a Henry Fick en la intendencia y se convirtió en el jefe comunal más joven de la provincia.

Por su parte, el capitalino Emilio Lanari, que el martes había jurado como concejal en Corrientes, reemplazará a Ricardo Cardozo en el Ministerio de Salud. Mientras que Ana Miño, una de las protagonistas del batacazo radical en Paso de los Libres, juró al frente del Ministerio de Educación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología quedó en manos de Luciano Cabrera y el Instituto de Cultura de Corrientes estará presidido por Lourdes Sánchez, hasta ahora a cargo de la dirección del Teatro Vera.