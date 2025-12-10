Cuándo cobro el PUAM de ANSES con el aguinaldo y bono de diciembre 2025

En cuánto me queda la PUAM en diciembre.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registra en diciembre de 2025 una actualización del 2,3%, aplicada por la ANSES a partir de la variación del índice de inflación más reciente. Este aumento impacta directamente en el valor mensual de la prestación y modifica, al mismo tiempo, los haberes de jubilaciones mínimas, máximas, pensiones no contributivas y otras prestaciones vinculadas al sistema previsional.

A la actualización se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes integran el universo de ingresos previsionales más bajos y la segunda cuota del aguinaldo correspondiente al cierre del año. Todos estos componentes se liquidan dentro del calendario habitual de diciembre.

ANSES: montos finales de la PUAM en diciembre

Con los tres conceptos liquidados en el mismo mes, la PUAM queda conformada así:

Prestación mensual con aumento : $272.703,67

Bono extraordinario : $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Ingreso total en diciembre para la PUAM: $479.055,50

Pensión que se cobra ANSES: el aumento.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez también reciben el aumento, el bono y el aguinaldo. Con el reajuste previsional, el haber mensual de estas prestaciones se ubica en $238.615,71, al que se suma el bono de $70.000 y una cuota de aguinaldo de $119.307,85, lo que eleva el ingreso final de diciembre a $427.923,56.

En el caso de las jubilaciones generales, el haber mínimo se actualiza a $340.879,59, al que se agrega el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo correspondiente a $170.439,79, alcanzando un ingreso total de $581.319,38. Para quienes perciben el haber máximo, la liquidación de diciembre asciende a $2.293.796,92, más un aguinaldo de $1.146.898,46, totalizando $3.440.695,38, aunque sin acceso al bono extraordinario.

Cuánto cobro de aumento PUAM confirmado.

ANSES: cuándo se cobra el aumento de diciembre

El bono de diciembre se deposita junto con el haber mensual y se aplica de manera automática a los beneficiarios de la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y la PUAM. Para quienes superan el haber mínimo, el refuerzo puede liquidarse en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59, siempre dentro de la estructura de pagos diseñada por la ANSES.

Tal como ocurre cada mes, el organismo establece el calendario de pagos de acuerdo con la terminación del DNI. En la misma fecha prevista para cada beneficiario se acreditan el haber mensual actualizado, el aguinaldo y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario. No es necesario realizar trámites ni gestiones adicionales.

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los 30 años de aportes exigidos para acceder a la jubilación ordinaria. Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza automáticamente con cada recomposición previsional establecida por la ANSES, asegurando un ingreso mensual básico para quienes no pudieron completar su historial contributivo.