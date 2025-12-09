Emoción en el folklore: despiden de los escenarios a una leyenda con un último concierto gratuito

Emoción en el folklore: despiden de los escenarios a una leyenda con un último concierto.

La emoción se siente en el folklore con el adiós de los escenarios de Zamba Quipildor. Esta leyenda de la música popular se despide con un último concierto en la explanada del Palacio Libertad (Ex CCK). Se tratará de una verdadera fiesta, con participación del Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera, Adelina Villanueva y el Coro Nacional de Música Argentina (CONAMA).

La presentación tendrá lugar el domingo 14 de diciembre a las 19 horas, y las entradas son gratuitas por orden de llegada. Formará parte de la celebración del Palacio Libertad por el cierre de la temporada 2025, que incluirá entre otras actividades a la Feria Gustar, DJ sets a cargo de Barby Aguirre, una biblioteca móvil de la CONABIP y la interpretación de villancicos, por la Orquesta de Concierto “Mayor Armando Nalli” de la Fuerza Aérea Argentina.

Zamba Quipildor se despide de los escenarios.

En su adiós de los escenarios, el legendario artista interpretará la Misa Criolla, la que lo llevó a la fama. En el 2010 para la embajada argentina en Montevideo, Uruguay, Zamba Quipildor expresaba: "La Misa criolla sigue vigente en todo el mundo. No solamente convoca a los católicos sino a todas las religiones y todos los sectores. En mi caso, que soy católico, cuando la interpreto busco transmitir un sentimiento general de fe, amor y paz, que es válido en todas partes, más allá de las diversidades religiosas. Es una obra que ha llevado el paisaje de la Argentina y sus regiones a los cinco continentes, y que nos encuentra unidos con los hermanos uruguayos".

Qué dijo Zamba Quipildor sobre su adiós de los escenarios

En una entrevista para el Palacio Libertad, Zamba Quipildor se refirió a su despedida de los escenarios y reflexionó sobre su trayectoria: "Uno está culminando 60 años de trayectoria. En Buenos Aires son 55 años, pero, como empecé cantando en Jujuy, Salta y Tucumán, completo 60 años. Siempre lo hice con mucho gusto: ha sido un placer tomar este camino de la cultura, la música, los paisajes. Esto es un abrazo cultural".

Frente a la pregunta de cómo se prepara para el evento, respondió: "Estoy repasando una vez más la Misa Criolla. porque no es fácil. Estoy muy ansioso, porque es mi responsabilidad estar al cien por cien con el público. Va a venir mucha gente y escucharé los aplausos por última vez, eso me motiva. Aunque, si salen presentaciones en el resto del país, serán bienvenidas y continuaré dando conciertos, pero no con esta grilla de invitados. Serán artistas de cada provincia", concluye sobre su futuro musical.