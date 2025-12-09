Soledad Pastorutti celebra 30 años de carrera desde su debut en Cosquín y reveló cómo fue la grabación de su primer trabajo discográfico.

La cantante de folklore Soledad Pastorutti es una de las referentes femeninas del género y celebra los 30 años de carrera desde su debut en el mítico Festival de Cosquín. Además, cuando recuerda sus primeros pasos en la industria artística, revivió una increíble anécdota: “Mi primer disco lo grabé en un baño”. “El contrato exigía vender 5.000 y su papá los compró todos con plata prestada”, agregó sobre el esfuerzo de su familia.

“Yo lo grabo en un baño, al lado del inodoro”, detalló Soledad Pastorutti en una entrevista televisiva y agregó sobre ese momento que cambiaría su vida: “Con todas mantas colgando y no había que tirar la cadena por un tiempo porque si no tenías que esperar que dejé de cargar la mochila”.“Estaba en un departamento de César Isella. Grabo ahí, con dos guitarras y un bombo”, explicó.

“El hijo de César le agregó ahí unos arreglos con el teclado. 8 horas, todas las voces de 12 canciones”, comentó la cantante, en diálogo con Mario Pergolini, donde recordó que solamente tenía 15 años. “Todos los discos van a un mismo lugar, en ese momento iban a un mismo lugar y había que ir a comprarlos ahí. De ahí se distribuían, estaba acá en Buenos Aires”, indicó sobre el funcionamiento de la industria musical en los 90’.

Luego, La Sole reveló: “Mi papá lee en el contrato que si no vendía 5000, se reincidía el contrato. ¿Qué hizo mi viejo? Compró los 5000, con plata prestada de amigos, de todo. Venía a buscarlos en un autito blanquito, chiquitito”. Allí rememoró: “¿Sabes lo que hacía? Paraban las estaciones de servicio, que ahí se vendían los discos. Los dejaba en concesión ‘Vendemelo, yo después voy a pasar’”.

Soledad Pastorutti continúa con las presentaciones en el marco de sus 30 años de carrera.

El cruce del papá de La Sole y el presidente de la discográfica

“Y en los festivales pasaba lo mismo, yo me bajaba del escenario y los vendíamos con mi hermana. Lo firmábamos, entonces teníamos ahí como el entre para vender el disco”, agregó la artista oriunda de Arequito. Luego, contó una experiencia particular con quien era el presidente de la discográfica Sony: “Él dice: ‘¿Cómo puede ser que un solo tipo compre todos los discos de esta piba? ¿Quién es? Está loco, está loco’. Claro, lo mandó a llamar, tuvo una reunión y mi papá le dice: ‘Bueno, porque ustedes no hacen publicidad. Mi hija es conocida en algunas partes del interior del país, pero acá no’”.

“Ahí empiezo a hacer los grandes programas de televisión y qué sé yo”, sumó Soledad y completó con otra historia sobre su padre: “Hizo hacer mi cuerpo en papel, iba a las disquerías, los llamaba y los empleados fuera y decía: ‘Yo te voy a dar este afiche, voy a pasar a ver que esté el afiche’”.