Soledad Pastorutti visitó un ciclo de streaming y, en medio de una entrevista, recordó cómo fue su vínculo con Diego Armando Maradona. A cinco años de la partida del futbolista, la cantante contó cuán apoyada se sintió por él en sus comienzos y relató una anécdota que pintó el espíritu afectivo y cálido del 10.
La voz de htis como Brindis y Tren del Cielo aludió a sus primeros pasos como artista profesional -siendo aún adolescente- y cuán fan ya era el Diego de su música en esa época. "Tengo muchas anécdotas con él, un tipo súper alegre, súper arriba, que nos trajo tantas alegrías", comenzó su descargo Soledad Pastorutti sobre Diego Maradona, en diálogo con AFA Estudio FEM.
El día que Diego Maradona llamó de imprevisto a La Sole
Pastorutti reveló que un día estaba en su casa de Arequito con su familia, cuando sonó el teléfono y era Diego. "Me dice 'che, estoy en Santa Fe por Rafaela, ¿a cuánto queda de Arequito? Estaría bueno comer un asado'. Yo le dije 'te queda medio lejos, Diego (risas), pero yo te preparo el asado'. Fue muy fuerte para nosotros como familia de repente estar un día tranquilos en casa, preparando el asadito, disfrutando del sol y la pileta y que llame Diego. Al final no pasó porque estaba como a cuatro horas de Arequito pero fue muy lindo que se haya acordado de nosotros".
"Se nos fue temprano, de golpe. Creo que no llegamos a decirle todo lo que lo queríamos. Igual yo atesoro muchos momentos importantes. Desde mi primer Rex, en el 97, él estuvo presente y yo no era tan conocida. Él apareció y se vino a bailar un chamamé. Después me fue a ver a otros lugares y, bueno, el momento más popular fue cuando canté Brindis", continuó La Sole. Al mismo tiempo, la artista recordó que Maradona ponía sus canciones en las concentraciones de fútbol y se refirió a los videos que circulan de esos momentos.
Las sentidas palabras de Soledad Pastorutti sobre su papá
Soledad Pastorutti decidió compartir parte de su historia personal desde un lugar cargado de recuerdos: su Arequito natal. Durante un recorrido en el programa Camino a casa, conducido por Cristina Pérez, la cantante volvió a caminar por los sitios donde comenzó a construir su identidad artística y personal. "Él fue el único que confió en nosotras desde el principio por su convencimiento. Pidió hasta autos prestados para llevarnos a lugares. Siempre fue mi refugio, mi lugar seguro. Corría hacia él cuando me pasaba algo y le debo lo que soy, sin dudas”, reveló La Sole en Telefe.