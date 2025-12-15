Se conocieron como fueron los últimos momentos de vida de Marta Fort.

Un informe emitido este sábado en Secretos Verdaderos (América TV) volvió a poner en el centro de la escena a la familia Fort. El programa conducido por Luis Ventura difundió imágenes inéditas de los últimos días de vida de Marta Fort, la madre de Ricardo Fort, fallecida el 5 de julio de 2021. Según aseguraron desde el ciclo, se trata de material nunca antes visto que muestra un costado íntimo y doloroso del final de la mujer.

Bajo el título “Marta Fort, la historia que quisieron ocultar”, Ventura introdujo el informe aclarando que las fotos fueron sometidas a peritajes técnicos. “Son fotos naturales, sacadas de la vida misma”, afirmó al aire, descartando cualquier tipo de edición o puesta en escena. El conductor remarcó que las imágenes no corresponden a un único momento, sino a una sucesión de situaciones que reflejarían un deterioro progresivo.

Ventura también recordó el vínculo entre Ricardo Fort y su madre, marcado por una relación intensa y protectora. “Más allá de las discusiones, él la amaba profundamente”, aseguró. Según relató, Marta fue una figura clave en la vida del empresario, tanto en lo personal como en lo artístico, y lo acompañó en momentos determinantes de su carrera y exposición pública.

Qué dijo Luis Ventura antes de mostrar las imágenes

Antes de difundir el material, Luis Ventura se detuvo a contextualizar la historia familiar y el rol que ocupó Marta Fort en la vida de su hijo. “Si había alguien que amaba a su madre, era Ricardo Fort, más allá de sus chicanas y peleas”, afirmó el conductor, y recordó que fue ella quien lo protegió de la discriminación que sufría dentro del ámbito familiar por su orientación sexual.

Además, Ventura sostuvo que las imágenes reflejan un proceso prolongado y complejo: “Estas fotos no son de un día ni de dos, es de una seguidilla de situaciones”. En ese sentido, aseguró que el material fue revisado por peritos fotográficos y reiteró: “No están editadas, no están producidas. Son fotos naturales sacadas de la vida misma”.