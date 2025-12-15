María Becerra frenó su show en River para dedicarle un humillante mensaje a Milei: "No tiene"

María Becerra enfrentó a Javier Milei.

María Becerra volvió a hacer historia este fin de semana en el estadio Monumental, no solo por la magnitud de su show sino también por el mensaje político y cultural que eligió dejar frente a miles de personas. La artista se presentó sábado por la noche en River Plate, luego de haber agotado localidades también el día anterior, y reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes de la música argentina actual.

Con una puesta en escena impactante, energía arrolladora y un estadio colmado, la llamada Nena de Argentina ofreció un espectáculo cargado de euforia y emoción. Sin embargo, el momento más comentado llegó sobre el final del recital, cuando decidió usar el micrófono para defender a la industria nacional y cuestionar una idea que, sin nombrarlo directamente, funciona como respuesta a las críticas que recibió en el pasado por parte del presidente Javier Milei.

“Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco”, expresó desde el escenario, desatando una ovación inmediata del público.

Lejos de suavizar el tono, Becerra reforzó su postura con una frase que sintetizó el espíritu de la noche: “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”. El mensaje fue leído como una clara defensa del trabajo artístico local y una respuesta directa al discurso oficial que suele desvalorizar la producción cultural argentina.

Un hito histórico en el Monumental

El recital no solo tuvo peso simbólico por sus palabras, sino también por lo que representó en términos históricos. María Becerra se convirtió en la primera mujer argentina en brindar tres shows completamente agotados en el estadio Monumental, un logro que la ubica a la altura de figuras internacionales como Taylor Swift y Madonna.